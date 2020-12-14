RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10645106461064710648
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:01

  airmax78 написав:Просто взяти і знести тред за цілий день. Капець. Дуже мотивує сюди заходити і щось писати взагалі.

Тоже странно. Я чисто по теме написал. Про влияние эмоций на рынок недвижимости Киева. Всё в контексте. Снесли
beee
 
Повідомлень: 124
З нами з: 17.12.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10645106461064710648
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 111, 112, 113
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1127 5024148
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 січ, 2023 12:24
Investor_K
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2345, 2346, 2347
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23462 15528368
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2023 11:00
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5182
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (496)
25.01.2023 17:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.