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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 січ, 2023 16:01
airmax78 написав:
Просто взяти і знести тред за цілий день. Капець. Дуже мотивує сюди заходити і щось писати взагалі.
Тоже странно. Я чисто по теме написал. Про влияние эмоций на рынок недвижимости Киева. Всё в контексте. Снесли
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