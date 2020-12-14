Лёссовые, бестолочь. Небось слово новое вчера только прочитал?
Строил он дома. В Италии.Хорошо, что написал "для Зеленского", а не "Муссолини".
Надеюсь, что шпаклевку ты хоть умеешь правильно разводить, когда в квартирах ремонты делаешь
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Додано: Сер 25 січ, 2023 20:33
Лёссовые, бестолочь. Небось слово новое вчера только прочитал?
Строил он дома. В Италии.Хорошо, что написал "для Зеленского", а не "Муссолини".
Надеюсь, что шпаклевку ты хоть умеешь правильно разводить, когда в квартирах ремонты делаешь
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