Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Setsib написав:Подивися пропозиції по оренді в центрі і найближчі мікрорайони до центру (Київ). На багатьох об'єктах вартість квартири дорівнює оплату оренди майже, а інколи і більше за 30 років. В деяких випадках трохи більше 20 років. І це без ремонтів, простоїв і т.д. Як вважаєте, лендлорди довго будуть чекати , щоб зафіксувати збиток і вийти із активу? Друге питання - невже люди не розуміють, що немає сенсу купівлі житла найближчі 3-4 роки і тим більше робити ремонти Пшонка стайл, що дорівнює майже м2 ремонту = м2 їх квартири? Дякую наперед за ваші відповіді.
Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk
Пшонка стайл вже років з 15 роблять тільки збоченьці та представники малого кочового народу індо-арійского походження.
Setsib написав:Подивися пропозиції по оренді в центрі і найближчі мікрорайони до центру (Київ). На багатьох об'єктах вартість квартири дорівнює оплату оренди майже, а інколи і більше за 30 років. В деяких випадках трохи більше 20 років. І це без ремонтів, простоїв і т.д. Як вважаєте, лендлорди довго будуть чекати , щоб зафіксувати збиток і вийти із активу? Друге питання - невже люди не розуміють, що немає сенсу купівлі житла найближчі 3-4 роки і тим більше робити ремонти Пшонка стайл, що дорівнює майже м2 ремонту = м2 їх квартири? Дякую наперед за ваші відповіді.
Надіслано від мого GM1910, використовуючи Tapatalk
Пшонка стайл вже років з 15 роблять тільки збоченьці та представники малого кочового народу індо-арійского походження.
тут считают, что
Лучше дубового лакированого плинтуса, пока никто ничего не придумал
В Днепре выплатят по миллиону гривен жителям, жилье которых разрушила армия рф
▪️25 января во время 33-й сессии депутаты Днепра приняли решение о выплатах до миллиона гривен за разрушенное жилье единным платежом.
Деньги будут выдавать горожанам, чьи дома были разрушены или повреждены в результате обстрелов после всех обследований.
ещё горох по лимону подкинет, которые он собрал через моно банк
итого $50к за панельку во время войны
Ты её, панельку, да и 3К ещё, найди ка там за полтос да с риэлторскими да с ремонтом не обойками времён Кучмы Именно на Победе и именно не в "Китайке" рядом Метр тысяча как стоил так и стоит 2К и 1К(не в курсе строили ли тогда там такие, это же панель с завода и план этажа с 69го по 93годы был 2К/3К-2К/3К, кроме как в районе арок) конечно неплохо за полтос так продать, абы смертей в семье не было.