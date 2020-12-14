И переехать жить в Никополь, Марганец или на крайняк в Запорожье((
Хотя если молодые, то смогут купить небольшую квартиру в Болгарии на берегу моря.
Там осенью они были с ремонтом и мебелью 35-45кв.м. приблиз 45-55тыс. евро.
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Додано: Чет 26 січ, 2023 19:03
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
И переехать жить в Никополь, Марганец или на крайняк в Запорожье((
Хотя если молодые, то смогут купить небольшую квартиру в Болгарии на берегу моря.
Там осенью они были с ремонтом и мебелью 35-45кв.м. приблиз 45-55тыс. евро.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 26 січ, 2023 19:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 січ, 2023 19:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
сегодня жители свитло парка насколько раз переосмыслили свою покупку возле инфраструктурных объектов
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Додано: Чет 26 січ, 2023 19:44
Колись відпочивали в Алушті. Там розговорились з однією співробітнецею санаторія. Питаємо: ви місцева?
Вона каже: я з чоловіком з Дамбаса. Чоловік шахтар, усе життя працював забійником, при пільговому виході на пенсію в нього знайшли серйозні захворювання легенів, лікарі сказали: якщо хочете в свої 50 ще хочаб 10 років прожити, то треба їхати на південь жити.
Вони довго чекали на обмін, справа була при совку, потім знизили свої хотєлки і варіант знайшовся, вони поміняли в Макєєвці чи Єнакієво( точно не пам'ятаю) трьоху на одиничку біля парку і центральної набережної на ЮБК.
Їм було вже за 80, досить жвава парочка, з легкими був порядок.
Так ось до чого я веду, все залежить від особистих обставин і загальної обстановки.
Колись центр це був мед, дуже круто, дорого богато, а зараз це скоріше загроза для життя і на довго, бо ця дорога цяця знаходиться біля "центрів прийняття рішень".
Обставини міняються, квартира в столиці це був завжди актив, але зараз ніхто не знає коли і чим закінчиться війна. Скільки буде бажаючих і скільки в них буде грошових знаків, це невідома величина, загадка яка економіка буде після війни. Але точно рівень 2021 буде в кращому випадку в 2031-му.
Додано: Чет 26 січ, 2023 19:58
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