Додано: Чет 26 січ, 2023 19:44

CRUSADER написав: сегодня жители свитло парка насколько раз переосмыслили свою покупку возле инфраструктурных объектов



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Колись відпочивали в Алушті. Там розговорились з однією співробітнецею санаторія. Питаємо: ви місцева?Вона каже: я з чоловіком з Дамбаса. Чоловік шахтар, усе життя працював забійником, при пільговому виході на пенсію в нього знайшли серйозні захворювання легенів, лікарі сказали: якщо хочете в свої 50 ще хочаб 10 років прожити, то треба їхати на південь жити.Вони довго чекали на обмін, справа була при совку, потім знизили свої хотєлки і варіант знайшовся, вони поміняли в Макєєвці чи Єнакієво( точно не пам'ятаю) трьоху на одиничку біля парку і центральної набережної на ЮБК.Їм було вже за 80, досить жвава парочка, з легкими був порядок.Так ось до чого я веду, все залежить від особистих обставин і загальної обстановки.Колись центр це був мед, дуже круто, дорого богато, а зараз це скоріше загроза для життя і на довго, бо ця дорога цяця знаходиться біля "центрів прийняття рішень".Обставини міняються, квартира в столиці це був завжди актив, але зараз ніхто не знає коли і чим закінчиться війна. Скільки буде бажаючих і скільки в них буде грошових знаків, це невідома величина, загадка яка економіка буде після війни. Але точно рівень 2021 буде в кращому випадку в 2031-му.