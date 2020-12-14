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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10645106461064710648
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 19:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Олежан написав:итого $50к за панельку во время войны
И переехать жить в Никополь, Марганец или на крайняк в Запорожье((
Хотя если молодые, то смогут купить небольшую квартиру в Болгарии на берегу моря.
Там осенью они были с ремонтом и мебелью 35-45кв.м. приблиз 45-55тыс. евро.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 26 січ, 2023 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 19:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

сегодня жители свитло парка насколько раз переосмыслили свою покупку возле инфраструктурных объектов

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CRUSADER
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 19:44

  CRUSADER написав:сегодня жители свитло парка насколько раз переосмыслили свою покупку возле инфраструктурных объектов

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Колись відпочивали в Алушті. Там розговорились з однією співробітнецею санаторія. Питаємо: ви місцева?
Вона каже: я з чоловіком з Дамбаса. Чоловік шахтар, усе життя працював забійником, при пільговому виході на пенсію в нього знайшли серйозні захворювання легенів, лікарі сказали: якщо хочете в свої 50 ще хочаб 10 років прожити, то треба їхати на південь жити.
Вони довго чекали на обмін, справа була при совку, потім знизили свої хотєлки і варіант знайшовся, вони поміняли в Макєєвці чи Єнакієво( точно не пам'ятаю) трьоху на одиничку біля парку і центральної набережної на ЮБК.
Їм було вже за 80, досить жвава парочка, з легкими був порядок.
Так ось до чого я веду, все залежить від особистих обставин і загальної обстановки.
Колись центр це був мед, дуже круто, дорого богато, а зараз це скоріше загроза для життя і на довго, бо ця дорога цяця знаходиться біля "центрів прийняття рішень".
Обставини міняються, квартира в столиці це був завжди актив, але зараз ніхто не знає коли і чим закінчиться війна. Скільки буде бажаючих і скільки в них буде грошових знаків, це невідома величина, загадка яка економіка буде після війни. Але точно рівень 2021 буде в кращому випадку в 2031-му.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 19:58

  foxluck написав:
  Феодал написав:Форум - умирает, осталось 3 человека которые сидят зарубежом и рассказывают про #будетДорожай

Когда количество пишущих начнет резко увеличиваться - это станет индикатором того, что мы около дня и двигаемся к развороту

Танки дали-> дорожай
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 20:28

Война показала, что надо покупать недвигу лучше в Болгарии или Румынии на побережье за эти же деньги, что и в Киеве
Страны хоть и бедные, но члены НАТО и Евросоюза. А сейчас весь мир переходит работать на удалёнку, то тогда лучше жить и работать там. Хавчик там стоит так же, а до Турции с Болгарии автобусом или машиной, как с Днепра до Львова. Кстати сейчас в Болгарии на побережье авто с Одесскими номерами больше, чем Болгарских...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 20:39

ДТЕК показав наслідки сьогоднішнього масованого ракетного удару по Україні

Як повідомляється, трансформатор вагою 60 тонн від вибуху підкинуло нагору.

Також енергетики заявляють, що треба розуміти — найближчими місяцями відключення таки будуть. Тому що відновити ті пошкодження за короткий проміжок часу – неможливо. Відновлення займатиме місяці.
Зображення

https://t.me/irpin_b_politik/11355
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 21:30

  vitaliian написав:
ДТЕК показав наслідки сьогоднішнього масованого ракетного удару по Україні

Як повідомляється, трансформатор вагою 60 тонн від вибуху підкинуло нагору.

Також енергетики заявляють, що треба розуміти — найближчими місяцями відключення таки будуть. Тому що відновити ті пошкодження за короткий проміжок часу – неможливо. Відновлення займатиме місяці.
Зображення

https://t.me/irpin_b_politik/11355

Посмотрел. Оборудованию и без ударов уже в 2 раза больше, чем мне. Всё это хлам на ладан дышащий.
теперь новъё будет
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 21:31

  Игорь Алексеевич написав:Война показала, что надо покупать недвигу лучше в Болгарии или Румынии на побережье за эти же деньги, что и в Киеве
Страны хоть и бедные, но члены НАТО и Евросоюза. А сейчас весь мир переходит работать на удалёнку, то тогда лучше жить и работать там. Хавчик там стоит так же, а до Турции с Болгарии автобусом или машиной, как с Днепра до Львова. Кстати сейчас в Болгарии на побережье авто с Одесскими номерами больше, чем Болгарских...

Скарказм засчитан. Хороший способ борьбы с конкурентами))
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