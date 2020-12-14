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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10646106471064810649
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 21:48

  Bolt написав:
  Игорь Алексеевич написав:Война показала, что надо покупать недвигу лучше в Болгарии или Румынии на побережье за эти же деньги, что и в Киеве
Страны хоть и бедные, но члены НАТО и Евросоюза. А сейчас весь мир переходит работать на удалёнку, то тогда лучше жить и работать там. Хавчик там стоит так же, а до Турции с Болгарии автобусом или машиной, как с Днепра до Львова. Кстати сейчас в Болгарии на побережье авто с Одесскими номерами больше, чем Болгарских...

Родственники из Одессы уже пол года в Констанце тусуются.

Работают удалённо(молчу про бесплатный совсем вы4езд для М1860 по Флаю)?
Аренда сколько там?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:38

Может кому интересно

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 23:10

  vitaliian написав:

Знаем мы этот дворик, но, к сожалению, никаких князьев там нет. Там фундамент Федоровского монастыря и "можливе місце поховання київських князів".
Хотя место довольно атмосферное.
airmax78
 
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  #<1 ... 10646106471064810649
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