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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 січ, 2023 21:48
Bolt написав: Игорь Алексеевич написав:
Война показала, что надо покупать недвигу лучше в Болгарии или Румынии на побережье за эти же деньги, что и в Киеве
Страны хоть и бедные, но члены НАТО и Евросоюза. А сейчас весь мир переходит работать на удалёнку, то тогда лучше жить и работать там. Хавчик там стоит так же, а до Турции с Болгарии автобусом или машиной, как с Днепра до Львова. Кстати сейчас в Болгарии на побережье авто с Одесскими номерами больше, чем Болгарских...
Родственники из Одессы уже пол года в Констанце тусуются.
Работают удалённо(молчу про бесплатный совсем вы4езд для М1860 по Флаю)?
Аренда сколько там?
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Додано: Чет 26 січ, 2023 22:38
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Додано: Чет 26 січ, 2023 23:10
vitaliian написав:
Знаем мы этот дворик, но, к сожалению, никаких князьев там нет. Там фундамент Федоровского монастыря и "можливе місце поховання київських князів".
Хотя место довольно атмосферное.
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_Klim
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