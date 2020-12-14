Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Игорь Алексеевич написав:Война показала, что надо покупать недвигу лучше в Болгарии или Румынии на побережье за эти же деньги, что и в Киеве Страны хоть и бедные, но члены НАТО и Евросоюза. А сейчас весь мир переходит работать на удалёнку, то тогда лучше жить и работать там. Хавчик там стоит так же, а до Турции с Болгарии автобусом или машиной, как с Днепра до Львова. Кстати сейчас в Болгарии на побережье авто с Одесскими номерами больше, чем Болгарских...
Родственники из Одессы уже пол года в Констанце тусуются.
Работают удалённо(молчу про бесплатный совсем вы4езд для М1860 по Флаю)? Аренда сколько там?
эти места, имеют магическое притяжение. находясь временно на левом берегу, я страдаю от безликих бетонных коробок, монотонного гула колёс об асфальт, индустриальных пейзажей и бесконечного асфальта, где в жару ни одно дерево не прикроет тенью, потому что их там нет. нужно перебираться в яр.град
Посмотрел. Оборудованию и без ударов уже в 2 раза больше, чем мне. Всё это хлам на ладан дышащий. теперь новъё будет
Тот хлам из хорошей меди сделан. Еще и вас мог бы пережить) Ничего революционно нового в "технологии" трансформаторов не изобрели. Есть первичная и вторичная обмотки и магнитопровод.. П.С. Максимальное значение КПД трансформатора соответствует нагрузке, при которой электрические потери трансформатора равны магнитным потерям
Посмотрел. Оборудованию и без ударов уже в 2 раза больше, чем мне. Всё это хлам на ладан дышащий. теперь новъё будет
Тот хлам из хорошей меди сделан. Еще и вас мог бы пережить) Ничего революционно нового в "технологии" трансформаторов не изобрели. Есть первичная и вторичная обмотки и магнитопровод.. П.С. Максимальное значение КПД трансформатора соответствует нагрузке, при которой электрические потери трансформатора равны магнитным потерям[/quote]Ясно спасибо.
Но зачем мир, где будет медная бедулина, но уже не будет меня )
Кстати, некоторые ТП 10кВ, которые мы когда-то монтировали за свои деньги, погорели. Хорошо, что на баланс дтеку отдали, хоть и бесплатно