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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10646106471064810649
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 21:48

  Bolt написав:
  Игорь Алексеевич написав:Война показала, что надо покупать недвигу лучше в Болгарии или Румынии на побережье за эти же деньги, что и в Киеве
Страны хоть и бедные, но члены НАТО и Евросоюза. А сейчас весь мир переходит работать на удалёнку, то тогда лучше жить и работать там. Хавчик там стоит так же, а до Турции с Болгарии автобусом или машиной, как с Днепра до Львова. Кстати сейчас в Болгарии на побережье авто с Одесскими номерами больше, чем Болгарских...

Родственники из Одессы уже пол года в Констанце тусуются.

Работают удалённо(молчу про бесплатный совсем вы4езд для М1860 по Флаю)?
Аренда сколько там?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 22:38

Может кому интересно

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 23:10

  vitaliian написав:

Знаем мы этот дворик, но, к сожалению, никаких князьев там нет. Там фундамент Федоровского монастыря и "можливе місце поховання київських князів".
Хотя место довольно атмосферное.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 23:47

эти места, имеют магическое притяжение. находясь временно на левом берегу, я страдаю от безликих бетонных коробок, монотонного гула колёс об асфальт, индустриальных пейзажей и бесконечного асфальта, где в жару ни одно дерево не прикроет тенью, потому что их там нет.
нужно перебираться в яр.град
beee
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 23:58

  beee написав:
  vitaliian написав:
ДТЕК показав наслідки сьогоднішнього масованого ракетного удару по Україні

Як повідомляється, трансформатор вагою 60 тонн від вибуху підкинуло нагору.

Також енергетики заявляють, що треба розуміти — найближчими місяцями відключення таки будуть. Тому що відновити ті пошкодження за короткий проміжок часу – неможливо. Відновлення займатиме місяці.
Зображення

https://t.me/irpin_b_politik/11355

Посмотрел. Оборудованию и без ударов уже в 2 раза больше, чем мне. Всё это хлам на ладан дышащий.
теперь новъё будет

Тот хлам из хорошей меди сделан. Еще и вас мог бы пережить) Ничего революционно нового в "технологии" трансформаторов не изобрели. Есть первичная и вторичная обмотки и магнитопровод..
П.С. Максимальное значение КПД трансформатора соответствует нагрузке, при которой электрические потери трансформатора равны магнитным потерям
maza5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 00:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

maza5 написав:
  beee написав:
  vitaliian написав:[quote]ДТЕК показав наслідки сьогоднішнього масованого ракетного удару по Україні

Як повідомляється, трансформатор вагою 60 тонн від вибуху підкинуло нагору.

Також енергетики заявляють, що треба розуміти — найближчими місяцями відключення таки будуть. Тому що відновити ті пошкодження за короткий проміжок часу – неможливо. Відновлення займатиме місяці.
Зображення

https://t.me/irpin_b_politik/11355

Посмотрел. Оборудованию и без ударов уже в 2 раза больше, чем мне. Всё это хлам на ладан дышащий.
теперь новъё будет

Тот хлам из хорошей меди сделан. Еще и вас мог бы пережить) Ничего революционно нового в "технологии" трансформаторов не изобрели. Есть первичная и вторичная обмотки и магнитопровод..
П.С. Максимальное значение КПД трансформатора соответствует нагрузке, при которой электрические потери трансформатора равны магнитным потерям[/quote]Ясно спасибо.

Но зачем мир, где будет медная бедулина, но уже не будет меня )

Кстати, некоторые ТП 10кВ, которые мы когда-то монтировали за свои деньги, погорели. Хорошо, что на баланс дтеку отдали, хоть и бесплатно
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 00:56

  beee написав:
maza5 написав:Тот хлам из хорошей меди сделан. Еще и вас мог бы пережить) Ничего революционно нового в "технологии" трансформаторов не изобрели. Есть первичная и вторичная обмотки и магнитопровод..
П.С. Максимальное значение КПД трансформатора соответствует нагрузке, при которой электрические потери трансформатора равны магнитным потерям
Ясно спасибо.

Но зачем мир, где будет медная бедулина, но уже не будет меня )

Кстати, некоторые ТП 10кВ, которые мы когда-то монтировали за свои деньги, погорели. Хорошо, что на баланс дтеку отдали, хоть и бесплатно


В "дрібних" ТПшках обмотки бувають з люмінію. Сам про це з подивом дізнався років 15 тому, коли здавав на металобрухт обрізки з виробництва а там якраз курочили кілька старих трансформаторів. Навіть купив собі одну котушку "про всяк випадок". В дешевих китайських генераторах та електромоторах теж алюміній.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 01:40

  барабашов написав:
  Bolt написав:
  Игорь Алексеевич написав:Война показала, что надо покупать недвигу лучше в Болгарии или Румынии на побережье за эти же деньги, что и в Киеве
Страны хоть и бедные, но члены НАТО и Евросоюза. А сейчас весь мир переходит работать на удалёнку, то тогда лучше жить и работать там. Хавчик там стоит так же, а до Турции с Болгарии автобусом или машиной, как с Днепра до Львова. Кстати сейчас в Болгарии на побережье авто с Одесскими номерами больше, чем Болгарских...

Родственники из Одессы уже пол года в Констанце тусуются.

Работают удалённо(молчу про бесплатный совсем вы4езд для М1860 по Флаю)?
Аренда сколько там?


А где я пишу аренда??? Продажа.
Можно купить для сдачи в аренду. Приблиз 800-1200евро в месяц квартира 2+1реб. или 2+2 на побережье с мая по сентябрь. В др. мес.прибл. 400евро.
Мужики с деньгами выехали уже давно, особенно те кто умеет мозгами работать на удалёнке. Да и сейчас можно выезжать ьез проблем опред.категории, согласно законов.
И у нас не только работают и зарабатывают мужики, девушки в бизнесе не хуже работают и зарабатывают сегодня.
В сентябре Солнечный берег было 2 квартиры смарт в жил.комплексе с ремонтом, мебелью и бассейном. Одна 32м.кв. просили 38 тыс евро, др. 47кв.м просили 58 тыс.евро. Как раз знакомая там этим занимается и показывала их покупателям.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 10646106471064810649
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