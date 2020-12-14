барабашов написав:Bolt написав:Игорь Алексеевич написав:Война показала, что надо покупать недвигу лучше в Болгарии или Румынии на побережье за эти же деньги, что и в Киеве
Страны хоть и бедные, но члены НАТО и Евросоюза. А сейчас весь мир переходит работать на удалёнку, то тогда лучше жить и работать там. Хавчик там стоит так же, а до Турции с Болгарии автобусом или машиной, как с Днепра до Львова. Кстати сейчас в Болгарии на побережье авто с Одесскими номерами больше, чем Болгарских...
Родственники из Одессы уже пол года в Констанце тусуются.
Работают удалённо(молчу про бесплатный совсем вы4езд для М1860 по Флаю)?
Аренда сколько там?
Вообще не работают. Батя моряк, семью вывеез, еле сам вырвался. По цене, не интересовался.