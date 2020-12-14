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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10647106481064910650
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 06:10

  барабашов написав:
  Bolt написав:
  Игорь Алексеевич написав:Война показала, что надо покупать недвигу лучше в Болгарии или Румынии на побережье за эти же деньги, что и в Киеве
Страны хоть и бедные, но члены НАТО и Евросоюза. А сейчас весь мир переходит работать на удалёнку, то тогда лучше жить и работать там. Хавчик там стоит так же, а до Турции с Болгарии автобусом или машиной, как с Днепра до Львова. Кстати сейчас в Болгарии на побережье авто с Одесскими номерами больше, чем Болгарских...

Родственники из Одессы уже пол года в Констанце тусуются.

Работают удалённо(молчу про бесплатный совсем вы4езд для М1860 по Флаю)?
Аренда сколько там?

Вообще не работают. Батя моряк, семью вывеез, еле сам вырвался. По цене, не интересовался.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 07:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:эти места, имеют магическое притяжение. находясь временно на левом берегу, я страдаю от безликих бетонных коробок, монотонного гула колёс об асфальт, индустриальных пейзажей и бесконечного асфальта, где в жару ни одно дерево не прикроет тенью, потому что их там нет.
нужно перебираться в яр.град
Сколько деревьев в ЯГ? И очень интересен пейзаж из окон.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 08:06

  Ромасик написав:
beee написав:эти места, имеют магическое притяжение. находясь временно на левом берегу, я страдаю от безликих бетонных коробок, монотонного гула колёс об асфальт, индустриальных пейзажей и бесконечного асфальта, где в жару ни одно дерево не прикроет тенью, потому что их там нет.
нужно перебираться в яр.град
Сколько деревьев в ЯГ? И очень интересен пейзаж из окон.

Жизнь дала трещину, переехали на Троещину
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 08:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Жизнь дала трещину, переехали на Троещину


Душевный район. Я там 20+ лет прожил и сейчас квартира сдается.
Вам там не выжить. Там виживают только либо лютый пролетариат, либо люди с улыбкой на лице и пистолетом\кастетом в кармане.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 08:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не раз тут у нас были дискуссии про себестоимость 1м2 жилья. Но что-то никто не выложил вот этот ролик, в котором раскрываются общие принципы формирования базовой себестоимости, к которой стоимость бетона, катанки и зарплаты строителей имеют настолько отдаленное влияние, что даже интересно становится - а сколько же реальная себестоимость, без этих *чих хозяев рынка?



Этим, рискну предположить, и объясняется такая слабая волатильность цен - они не рыночные.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 08:21

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Жизнь дала трещину, переехали на Троещину


Душевный район. Я там 20+ лет прожил и сейчас квартира сдается.
Вам там не выжить. Там виживают только либо лютый пролетариат, либо люди с улыбкой на лице и пистолетом\кастетом в кармане.

А вы кто, пролетариат или улыбка с кастетом?
vitaliian
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  #<1 ... 10647106481064910650
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