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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10646106471064810649
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 08:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не раз тут у нас были дискуссии про себестоимость 1м2 жилья. Но что-то никто не выложил вот этот ролик, в котором раскрываются общие принципы формирования базовой себестоимости, к которой стоимость бетона, катанки и зарплаты строителей имеют настолько отдаленное влияние, что даже интересно становится - а сколько же реальная себестоимость, без этих *чих хозяев рынка?



Этим, рискну предположить, и объясняется такая слабая волатильность цен - они не рыночные.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 08:21

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:Жизнь дала трещину, переехали на Троещину


Душевный район. Я там 20+ лет прожил и сейчас квартира сдается.
Вам там не выжить. Там виживают только либо лютый пролетариат, либо люди с улыбкой на лице и пистолетом\кастетом в кармане.

А вы кто, пролетариат или улыбка с кастетом?
  striped написав:Этим, рискну предположить, и объясняется такая слабая волатильность цен - они не рыночные
пердимонокль... как могут быть рыночными цены, когда нет рынка? Курс доллара тоже нерыночный, искусственно заниженный, потому что иначе бюджет не потянет текущие расходы. Соответственно все ценники в долларах - завышены. А в гривнах нет. Станок работает. А новое жильё не строится.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 08:35

"Вопрос о членстве Украины в ЕС решен", - заявил глава Евросовета Шарль Мишель

"Украина - это ЕС, а ЕС - это Украина. И мы должны приложить все усилия, чтобы как можно скорее воплотить это обещание в реальность", - сказал Мишель, выступая в Верховной раде. Он выразил надежду, что его пост вскоре займет представитель Украины.

"Запуская ракеты по Украине, Россия запускает ракеты по всему, во что верит Европейский Союз, нападая на саму основу нашего Союза - Союза, который мы выковали из трагедии Второй мировой войны", - отметил глава Евросовета.
https://p.dw.com/p/4MRi2?maca=rus-Red-T ... -dwglavnoe

Не зря Борис Джонсон так часто ездит в Киев. Ищет себе объекты прикупить. Знает, после вступления в ЕС все в разы вырастет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 08:41

  vitaliian написав:
"Вопрос о членстве Украины в ЕС решен", - заявил глава Евросовета Шарль Мишель

"Украина - это ЕС, а ЕС - это Украина. И мы должны приложить все усилия, чтобы как можно скорее воплотить это обещание в реальность", - сказал Мишель, выступая в Верховной раде. Он выразил надежду, что его пост вскоре займет представитель Украины.

"Запуская ракеты по Украине, Россия запускает ракеты по всему, во что верит Европейский Союз, нападая на саму основу нашего Союза - Союза, который мы выковали из трагедии Второй мировой войны", - отметил глава Евросовета.
https://p.dw.com/p/4MRi2?maca=rus-Red-T ... -dwglavnoe

Не зря Борис Джонсон так часто ездит в Киев. Ищет себе объекты прикупить. Знает, после вступления в ЕС все в разы вырастет.

В свое время бриты в Болгарии понакупали недвиги, после вступления её в ЕС. Немногим позже не знали, как от неё избавиться.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 08:44

  Bolt написав:В свое время бриты в Болгарии понакупали недвиги, после вступления её в ЕС. Немногим позже не знали, как от неё избавиться
количество ресурсов на земле ограничено, чтобы кто то разбогател, другие должны стать беднее. Пока что беднеют украинцы. Если найдут новую жертву бедности (например РФ) жизнь может и наладится.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 27 січ, 2023 08:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 08:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:А вы кто, пролетариат или улыбка с кастетом?


Я вежливый человек. Считаю, что добрым словом и пистолетом можно добиться значительно больше, чем просто добрым словом.
Investor_K
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