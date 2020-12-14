Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не раз тут у нас были дискуссии про себестоимость 1м2 жилья. Но что-то никто не выложил вот этот ролик, в котором раскрываются общие принципы формирования базовой себестоимости, к которой стоимость бетона, катанки и зарплаты строителей имеют настолько отдаленное влияние, что даже интересно становится - а сколько же реальная себестоимость, без этих *чих хозяев рынка?
Этим, рискну предположить, и объясняется такая слабая волатильность цен - они не рыночные.
vitaliian написав:Жизнь дала трещину, переехали на Троещину
Душевный район. Я там 20+ лет прожил и сейчас квартира сдается. Вам там не выжить. Там виживают только либо лютый пролетариат, либо люди с улыбкой на лице и пистолетом\кастетом в кармане.
А вы кто, пролетариат или улыбка с кастетом?
striped написав:Этим, рискну предположить, и объясняется такая слабая волатильность цен - они не рыночные
пердимонокль... как могут быть рыночными цены, когда нет рынка? Курс доллара тоже нерыночный, искусственно заниженный, потому что иначе бюджет не потянет текущие расходы. Соответственно все ценники в долларах - завышены. А в гривнах нет. Станок работает. А новое жильё не строится.
"Вопрос о членстве Украины в ЕС решен", - заявил глава Евросовета Шарль Мишель
"Украина - это ЕС, а ЕС - это Украина. И мы должны приложить все усилия, чтобы как можно скорее воплотить это обещание в реальность", - сказал Мишель, выступая в Верховной раде. Он выразил надежду, что его пост вскоре займет представитель Украины.
"Запуская ракеты по Украине, Россия запускает ракеты по всему, во что верит Европейский Союз, нападая на саму основу нашего Союза - Союза, который мы выковали из трагедии Второй мировой войны", - отметил глава Евросовета. https://p.dw.com/p/4MRi2?maca=rus-Red-T ... -dwglavnoe
Не зря Борис Джонсон так часто ездит в Киев. Ищет себе объекты прикупить. Знает, после вступления в ЕС все в разы вырастет.
"Вопрос о членстве Украины в ЕС решен", - заявил глава Евросовета Шарль Мишель
"Украина - это ЕС, а ЕС - это Украина. И мы должны приложить все усилия, чтобы как можно скорее воплотить это обещание в реальность", - сказал Мишель, выступая в Верховной раде. Он выразил надежду, что его пост вскоре займет представитель Украины.
"Запуская ракеты по Украине, Россия запускает ракеты по всему, во что верит Европейский Союз, нападая на саму основу нашего Союза - Союза, который мы выковали из трагедии Второй мировой войны", - отметил глава Евросовета. https://p.dw.com/p/4MRi2?maca=rus-Red-T ... -dwglavnoe
Не зря Борис Джонсон так часто ездит в Киев. Ищет себе объекты прикупить. Знает, после вступления в ЕС все в разы вырастет.
В свое время бриты в Болгарии понакупали недвиги, после вступления её в ЕС. Немногим позже не знали, как от неё избавиться.
beee написав:эти места, имеют магическое притяжение. находясь временно на левом берегу, я страдаю от безликих бетонных коробок, монотонного гула колёс об асфальт, индустриальных пейзажей и бесконечного асфальта, где в жару ни одно дерево не прикроет тенью, потому что их там нет. нужно перебираться в яр.град
Сколько деревьев в ЯГ? И очень интересен пейзаж из окон.
beee написав:, я страдаю от безликих бетонных коробок, монотонного гула колёс об асфальт, индустриальных пейзажей и бесконечного асфальта, где в жару ни одно дерево не прикроет тенью, потому что их там нет.
Пишут, что этот мордор - это ЯГ.
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 27 січ, 2023 11:02, всього редагувалось 1 раз.