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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:01
Чтобы думать, нужно там быть.
Ярославов Град имеет выходы на чеховский, гончара и бульварно кудрявскую.
Чем вам не угодил сквер на бульварно кудрявской?
Vitaliian у меня есть зимние фотки, но демонстрировать свою семейку, в такой дружествеенной, тёплой атмосфере, как-то нет никакого желания
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beee
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:05
Добрый человек, Ромасик.
Я полностью с ними согласен.
Как мы тут жить будем, ума не приложу.
Поищите что-нибудь на борщаговке например
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beee
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:07
beee написав:
Добрый человек, Ромасик.
Я полностью с ними согласен.
Как мы тут жить будем, ума не приложу.
Поищите что-нибудь на борщаговке например
А это вид из окна мордора
И фоткать кондиционер под углом 90 градусов - не самая плохая затея.
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Ромасик
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:21
это и есть тот самый street photographer с камерой nokia 93😅
только колонии фоткать, человек на грани депрессивного срыва.
Я, кстати, по этой причине не разрешаю риелторам фоткать свои объекты. Мнк фотограф рассказывал,
что некоторые продавцы дорогих объектов перешли на видео обзоры
Востаннє редагувалось beee
в П'ят 27 січ, 2023 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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beee
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:24
beee написав:
это и есть тот самый street photographer с камерой nokia 93
только колонии фоткать, человек на грани депрессивного срыва
Да, реальные фото немного отличаются от ваших рендеров
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Ромасик
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_Klim
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