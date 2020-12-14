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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10648106491065010651>
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Чтобы думать, нужно там быть.
Ярославов Град имеет выходы на чеховский, гончара и бульварно кудрявскую.
Чем вам не угодил сквер на бульварно кудрявской?

Vitaliian у меня есть зимние фотки, но демонстрировать свою семейку, в такой дружествеенной, тёплой атмосфере, как-то нет никакого желания Зображення
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Добрый человек, Ромасик.
Я полностью с ними согласен.
Как мы тут жить будем, ума не приложу.
Поищите что-нибудь на борщаговке например Зображення
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:Добрый человек, Ромасик.
Я полностью с ними согласен.
Как мы тут жить будем, ума не приложу.
Поищите что-нибудь на борщаговке например Зображення
А это вид из окна мордора
Зображення
И фоткать кондиционер под углом 90 градусов - не самая плохая затея.
Зображення
Зображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

это и есть тот самый street photographer с камерой nokia 93😅

только колонии фоткать, человек на грани депрессивного срыва.

Я, кстати, по этой причине не разрешаю риелторам фоткать свои объекты. Мнк фотограф рассказывал,
что некоторые продавцы дорогих объектов перешли на видео обзоры
Востаннє редагувалось beee в П'ят 27 січ, 2023 11:25, всього редагувалось 1 раз.
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:это и есть тот самый street photographer с камерой nokia 93

только колонии фоткать, человек на грани депрессивного срыва
Да, реальные фото немного отличаются от ваших рендеров
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
beee написав:это и есть тот самый street photographer с камерой nokia 93

только колонии фоткать, человек на грани депрессивного срыва
Да, реальные фото немного отличаются от ваших рендеров
О, беда. не различаешь рендер от всех моих фоток на телефон? серьёзно? Ахах.
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beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:36

  beee написав:Чтобы думать, нужно там быть.
Ярославов Град имеет выходы на чеховский, гончара и бульварно кудрявскую.
Чем вам не угодил сквер на бульварно кудрявской?

Vitaliian у меня есть зимние фотки, но демонстрировать свою семейку, в такой дружествеенной, тёплой атмосфере, как-то нет никакого желания Зображення


на сколько важно все таки выбрать правильный ракурс для фото :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:
Ромасик написав:
beee написав:это и есть тот самый street photographer с камерой nokia 93

только колонии фоткать, человек на грани депрессивного срыва
Да, реальные фото немного отличаются от ваших рендеров
О, беда. не различаешь рендер от всех моих фоток на телефон? серьёзно? Ахах.


То что делать с неправильным видом из окна?
Зображення

Правильно, выбрать правильный ракурс
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Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Выбрать другую квартиру, на фото 3 объявления сверху в олх.

С таким подходом любой жк в любой точке мира можно обосновать, что он мордор.

Интересно узнать, что же по твоему, красивый ЖК. а ну удиви Зображення
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:56

  beee написав:Vitaliian у меня есть зимние фотки, но демонстрировать свою семейку, в такой дружествеенной, тёплой атмосфере, как-то нет никакого желания
а летние фото зимой выглядят как манипуляция. Личные фото ни в коем случае, тут есть маньяк, который к вам неравнодушен. Жаль что оффтоп, я бы вам накидал фото из Ирпеня не хуже ваших.
vitaliian
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