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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10648106491065010651
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:Выбрать другую квартиру, на фото 3 объявления сверху в олх.

С таким подходом любой жк в любой точке мира можно обосновать, что он мордор.

Интересно узнать, что же по твоему, красивый ЖК. а ну удиви Зображення
А если 90% квартир смотрят окно в окно?

Не любой ЖК в мире. У некоторых вид на океан даже ничего.

На РусНабе неплохой вид на лавры
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  beee написав:Vitaliian у меня есть зимние фотки, но демонстрировать свою семейку, в такой дружествеенной, тёплой атмосфере, как-то нет никакого желания
а летние фото зимой выглядят как манипуляция. Личные фото ни в коем случае, тут есть маньяк, который к вам неравнодушен. Жаль что оффтоп, я бы вам накидал фото из Ирпеня не хуже ваших.
Зимой тень не особо нужна .
Я прекрасно знаю, как красиво в Ирпене.
Ни с кем не спорил, выразил только восхищение историческим центром Киева. Всё
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:15

  Ромасик написав:Я думал вы выходите из дома на улицу Воровского. А там кроме брычек на узком тротуаре деревьев не замечено. Зображення

Поверните голову чуть налево. Высаживать деревья посреди проезжей части у нас пока не принято. В части озеленения в этой части Бульварно-Кудрявской грех на что-то жаловаться. Разве что ландшафтного дизайна и альпийских горок перед домом нет. Но они есть в скверах на Гончара и возле велотрека.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:24

Фигня ваша воровского в Одесской обл. строят копию Парижа

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  Ромасик написав:Я думал вы выходите из дома на улицу Воровского. А там кроме брычек на узком тротуаре деревьев

Поверните голову чуть налево. Высаживать деревья посреди проезжей части у нас пока не принято. В части озеленения в этой части Бульварно-Кудрявской грех на что-то жаловаться. Разве что ландшафтного дизайна и альпийских горок перед домом нет. Но они есть в скверах на Гончара и возле велотрека.


Так ему не нужны деревья. Океан где?
Где дельфины?
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:29

  beee написав:Океан где?
океан (Плаза) на лыбедской
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:31

  vitaliian написав:
  beee написав:Океан где?
океан (Плаза) на лыбедской

там серебряная миля
и виды из окна не сравнимы
и променад на уровне
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:41

  beee написав:
airmax78 написав:
  Ромасик написав:Я думал вы выходите из дома на улицу Воровского. А там кроме брычек на узком тротуаре деревьев

Поверните голову чуть налево. Высаживать деревья посреди проезжей части у нас пока не принято. В части озеленения в этой части Бульварно-Кудрявской грех на что-то жаловаться. Разве что ландшафтного дизайна и альпийских горок перед домом нет. Но они есть в скверах на Гончара и возле велотрека.


Так ему не нужны деревья. Океан где?
Где дельфины?

Ромасика греет вид ПОХа за окном. Станция метро Осокорки или Позняки - вот где виды радующие глаз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:45

  Олежан написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:Океан где?
океан (Плаза) на лыбедской

там серебряная миля
и виды из окна не сравнимы
и променад на уровне

Сорян, ну там шаг влево, шаг вправо и попадаешь в промзону. Я когда в Киеве еще не жил, был уверен, что Лыбедская - это окраина города. Едешь, едешь: лес, лес, 8-полосное шоссе, невнятная застройка, и вот, наконец, поворачиваешь и начинается город.
P.S. Ну хотя, так оно и есть - это и есть окраина города по большому счету.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:56

Ромасик
Вопрос такой - Если в Киеве после!!! войны начнут строить дома учитывающие Ваши пожелания по хорошему виду из всех окон на бульвары, лавры и парки, причём и на нижних этажах тоже, то где в центре по Вашему мнению их планируется построить территориально и какова будет себестоимость метра в них?
И как эта себестоимость будет увязана с прогнозами Реуса и Франта о продаже бизнес-класса в ближайшей перспективе максимум по цене ремонта, ведь там его как раз и не будет то?
барабашов
 
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