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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:59
airmax78 написав:
Сорян, ну там шаг влево, шаг вправо и попадаешь в промзону. Я когда в Киеве еще не жил, был уверен, что Лыбедская - это окраина города. Едешь, едешь: лес, лес, 8-полосное шоссе, невнятная застройка, и вот, наконец, поворачиваешь и начинается город.
P.S. Ну хотя, так оно и есть - это и есть окраина города по большому счету.
там уже почти нет промзоны
оставшиеся клочки земли достаиваются
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Олежан
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:45
airmax78 написав:Поверните голову чуть налево. Высаживать деревья посреди проезжей части у нас пока не принято. .
Могу чуть налево
Могу чуть направо
А сюда ккц ездил за кедами своими, а то на весь правый берег не нашлось
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Ромасик
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:49
барабашов написав:Ромасик
Вопрос такой - Если в Киеве после!!! войны начнут строить дома учитывающие Ваши пожелания по хорошему виду из всех окон на бульвары, лавры и парки, причём и на нижних этажах тоже, то где в центре по ?
Греат еще имеет потенциал. Ну русгавань.
А в центре давно пора запретить строить. Особенно такие одоробла як ЯГ
Возле дворца Украина имхо неплохое что-то могло получится. Стенфорд или как его? По крайней мере уже не испортит ландшафт.
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Ромасик
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:57
Ромасик русгавань имее потенциал только к деконструкции. В 100 раз уебищней самых уебищных киевских новостроев. так загадить вид на ЛБ что даже обзорную площадку возле ВР кустами засадили. Может продолжение будет интересней и пешеходные мостики на труханов сделают, но черное дело по загаживанию когда-то офигенно перспективной территории - сделано. Грейт еще как-то могут исправить более высотные доминатнты на 2-й линии, БЦ возле озер, апгрейд городской электрички
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 27 січ, 2023 14:25, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:57
airmax78 написав:
P.S. Ну хотя, так оно и есть - это и есть окраина города по большому счету.
Понти це напевне блакитна група крові постійних і не виліковних селюків, особливо це проявляється у різного рода панаєхів, ті завжди випячуюють власну належність "до містян", постійно щось доказують, дивіться, я свій, я крутий.
Люди працюють собі, щасливі, самодостатні, ні на кого не дивляться, нікому не заздрять, куди треба їдуть і не забивають собі голову сміттям понтовим, але для морально бідних це дуже важливо, зарисуватися приналежністю до центра і козирнути, моканути когось, мовляв ти з околиці, а я вже "гарадской".
Можна вивезти дівчину з села, але ... далі всі знають
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:07
airmax78 написав: Олежан написав:
[quote="5534735:vitaliian"
Сорян, ну там шаг влево, шаг вправо и попадаешь в промзону. Я когда в Киеве еще не жил, был уверен, что Лыбедская - это окраина города. Едешь, едешь: лес, лес, 8-полосное шоссе, невнятная застройка, и вот, наконец, поворачиваешь и начинается город.
P.S. Ну хотя, так оно и есть - это и есть окраина города по большому счету.
Лыбедская , как ЯГ - окраина центра, дальше идет прицентралье
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