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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10649106501065110652
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:59

  airmax78 написав:Сорян, ну там шаг влево, шаг вправо и попадаешь в промзону. Я когда в Киеве еще не жил, был уверен, что Лыбедская - это окраина города. Едешь, едешь: лес, лес, 8-полосное шоссе, невнятная застройка, и вот, наконец, поворачиваешь и начинается город.
P.S. Ну хотя, так оно и есть - это и есть окраина города по большому счету.

там уже почти нет промзоны
оставшиеся клочки земли достаиваются
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Поверните голову чуть налево. Высаживать деревья посреди проезжей части у нас пока не принято. .

Могу чуть налево
Зображення
Могу чуть направоЗображення

А сюда ккц ездил за кедами своими, а то на весь правый берег не нашлосьЗображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Ромасик
Вопрос такой - Если в Киеве после!!! войны начнут строить дома учитывающие Ваши пожелания по хорошему виду из всех окон на бульвары, лавры и парки, причём и на нижних этажах тоже, то где в центре по ?

Греат еще имеет потенциал. Ну русгавань.
А в центре давно пора запретить строить. Особенно такие одоробла як ЯГ

Возле дворца Украина имхо неплохое что-то могло получится. Стенфорд или как его? По крайней мере уже не испортит ландшафт.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:57

Ромасик русгавань имее потенциал только к деконструкции. В 100 раз уебищней самых уебищных киевских новостроев. так загадить вид на ЛБ что даже обзорную площадку возле ВР кустами засадили. Может продолжение будет интересней и пешеходные мостики на труханов сделают, но черное дело по загаживанию когда-то офигенно перспективной территории - сделано. Грейт еще как-то могут исправить более высотные доминатнты на 2-й линии, БЦ возле озер, апгрейд городской электрички
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 27 січ, 2023 14:25, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:57

  airmax78 написав:P.S. Ну хотя, так оно и есть - это и есть окраина города по большому счету.

Понти це напевне блакитна група крові постійних і не виліковних селюків, особливо це проявляється у різного рода панаєхів, ті завжди випячуюють власну належність "до містян", постійно щось доказують, дивіться, я свій, я крутий.
Люди працюють собі, щасливі, самодостатні, ні на кого не дивляться, нікому не заздрять, куди треба їдуть і не забивають собі голову сміттям понтовим, але для морально бідних це дуже важливо, зарисуватися приналежністю до центра і козирнути, моканути когось, мовляв ти з околиці, а я вже "гарадской".
Можна вивезти дівчину з села, але ... далі всі знають :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:07

  airmax78 написав:
  Олежан написав:[quote="5534735:vitaliian"
Сорян, ну там шаг влево, шаг вправо и попадаешь в промзону. Я когда в Киеве еще не жил, был уверен, что Лыбедская - это окраина города. Едешь, едешь: лес, лес, 8-полосное шоссе, невнятная застройка, и вот, наконец, поворачиваешь и начинается город.
P.S. Ну хотя, так оно и есть - это и есть окраина города по большому счету.


Лыбедская , как ЯГ - окраина центра, дальше идет прицентралье
fox767676
 
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  #<1 ... 10649106501065110652
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