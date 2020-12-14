Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:45

somilitark написав: airmax78 написав: P.S. Ну хотя, так оно и есть - это и есть окраина города по большому счету. P.S. Ну хотя, так оно и есть - это и есть окраина города по большому счету.

Понти це напевне блакитна група крові постійних і не виліковних селюків, особливо це проявляється у різного рода панаєхів, ті завжди випячуюють власну належність "до містян", постійно щось доказують, дивіться, я свій, я крутий.

Люди працюють собі, щасливі, самодостатні, ні на кого не дивляться, нікому не заздрять, куди треба їдуть і не забивають собі голову сміттям понтовим, але для морально бідних це дуже важливо, зарисуватися приналежністю до центра і козирнути, моканути когось, мовляв ти з околиці, а я вже "гарадской".

Можна вивезти дівчину з села, але ... далі всі знають Понти це напевне блакитна група крові постійних і не виліковних селюків, особливо це проявляється у різного рода панаєхів, ті завжди випячуюють власну належність "до містян", постійно щось доказують, дивіться, я свій, я крутий.Люди працюють собі, щасливі, самодостатні, ні на кого не дивляться, нікому не заздрять, куди треба їдуть і не забивають собі голову сміттям понтовим, але для морально бідних це дуже важливо, зарисуватися приналежністю до центра і козирнути, моканути когось, мовляв ти з околиці, а я вже "гарадской".Можна вивезти дівчину з села, але ... далі всі знають

Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы...