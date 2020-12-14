|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:45
airmax78 написав:Поверните голову чуть налево. Высаживать деревья посреди проезжей части у нас пока не принято. .
Могу чуть налево
Могу чуть направо
А сюда ккц ездил за кедами своими, а то на весь правый берег не нашлось
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5779
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1343 раз.
- Подякували: 788 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:49
барабашов написав:Ромасик
Вопрос такой - Если в Киеве после!!! войны начнут строить дома учитывающие Ваши пожелания по хорошему виду из всех окон на бульвары, лавры и парки, причём и на нижних этажах тоже, то где в центре по ?
Греат еще имеет потенциал. Ну русгавань.
А в центре давно пора запретить строить. Особенно такие одоробла як ЯГ
Возле дворца Украина имхо неплохое что-то могло получится. Стенфорд или как его? По крайней мере уже не испортит ландшафт.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5779
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1343 раз.
- Подякували: 788 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:57
Ромасик русгавань имее потенциал только к деконструкции. В 100 раз уебищней самых уебищных киевских новостроев. так загадить вид на ЛБ что даже обзорную площадку возле ВР кустами засадили. Может продолжение будет интересней и пешеходные мостики на труханов сделают, но черное дело по загаживанию когда-то офигенно перспективной территории - сделано. Грейт еще как-то могут исправить более высотные доминатнты на 2-й линии, БЦ возле озер, апгрейд городской электрички
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 27 січ, 2023 14:25, всього редагувалось 4 разів.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 500
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:07
airmax78 написав: Олежан написав:
[quote="5534735:vitaliian"
Сорян, ну там шаг влево, шаг вправо и попадаешь в промзону. Я когда в Киеве еще не жил, был уверен, что Лыбедская - это окраина города. Едешь, едешь: лес, лес, 8-полосное шоссе, невнятная застройка, и вот, наконец, поворачиваешь и начинается город.
P.S. Ну хотя, так оно и есть - это и есть окраина города по большому счету.
Лыбедская , как ЯГ - окраина центра, дальше идет прицентралье
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 500
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 221 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:41
Ромасик написав:
airmax78 написав:Поверните голову чуть налево. Высаживать деревья посреди проезжей части у нас пока не принято. .
Могу чуть налево
Могу чуть направо
А сюда ккц ездил за кедами своими, а то на весь правый берег не нашлось
Ужоснах
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41752
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 954 раз.
- Подякували: 5133 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:43
airmax78 написав:
Я когда в Киеве еще не жил, был уверен, что Лыбедская - это окраина города
если Лыбедская это окраина тогда что такое Голосеевский район, наверное другой город или другое государство ( планета, галактика...)
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16534
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2094 раз.
- Подякували: 2975 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:45
somilitark написав: airmax78 написав:
P.S. Ну хотя, так оно и есть - это и есть окраина города по большому счету.
Понти це напевне блакитна група крові постійних і не виліковних селюків, особливо це проявляється у різного рода панаєхів, ті завжди випячуюють власну належність "до містян", постійно щось доказують, дивіться, я свій, я крутий.
Люди працюють собі, щасливі, самодостатні, ні на кого не дивляться, нікому не заздрять, куди треба їдуть і не забивають собі голову сміттям понтовим, але для морально бідних це дуже важливо, зарисуватися приналежністю до центра і козирнути, моканути когось, мовляв ти з околиці, а я вже "гарадской".
Можна вивезти дівчину з села, але ... далі всі знають
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы...
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41752
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 954 раз.
- Подякували: 5133 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:49
fox767676 написав: airmax78 написав: Олежан написав:
[quote="5534735:vitaliian"
Сорян, ну там шаг влево, шаг вправо и попадаешь в промзону. Я когда в Киеве еще не жил, был уверен, что Лыбедская - это окраина города. Едешь, едешь: лес, лес, 8-полосное шоссе, невнятная застройка, и вот, наконец, поворачиваешь и начинается город.
P.S. Ну хотя, так оно и есть - это и есть окраина города по большому счету.
Лыбедская , как ЯГ - окраина центра, дальше идет прицентралье
Согласен на 98%. Только ЯГ - это окраина ИСТОРИЧЕСКОГО центра, а Лыбедская - окраина "центра", который появился 50-70 лет назад как промзона, а центром стал лет 10-15 как. Можно даже сказать, что центром Лыбедская стала после прокладки синей ветки метро до Теремков. Когда это произошло все помнят.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41752
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 954 раз.
- Подякували: 5133 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:07
beee написав:эти места, имеют магическое притяжение. находясь временно на левом берегу, я страдаю от безликих бетонных коробок, монотонного гула колёс об асфальт, индустриальных пейзажей и бесконечного асфальта, где в жару ни одно дерево не прикроет тенью, потому что их там нет.
нужно перебираться в яр.град
Но обязательно нужно было нажаловаться на этот пост. Хоть он и по теме и в контексте и является моим субъективным мнением
-
beee
-
-
- Повідомлень: 137
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:21
fox767676 написав:Ромасик русгавань имее потенциал только к деконструкции. В 100 раз уебищней самых уебищных киевских новостроев. так загадить вид на ЛБ что даже обзорную площадку возле ВР кустами засадили.
Зато у них красивый вид из окна
А башни Микитася торчат еще более уе...
А Кловский 7 главная кончита Киева. При чем саиый центр и торчит со всех сторон.
Востаннє редагувалось Ромасик
в П'ят 27 січ, 2023 15:26, всього редагувалось 1 раз.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5779
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1343 раз.
- Подякували: 788 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1127
|5026808
|
|
|23462
|15535526
|
|
|3
|5194
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|