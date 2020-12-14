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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10650106511065210653>
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Поверните голову чуть налево. Высаживать деревья посреди проезжей части у нас пока не принято. .

Могу чуть налево
Зображення
Могу чуть направоЗображення

А сюда ккц ездил за кедами своими, а то на весь правый берег не нашлосьЗображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Ромасик
Вопрос такой - Если в Киеве после!!! войны начнут строить дома учитывающие Ваши пожелания по хорошему виду из всех окон на бульвары, лавры и парки, причём и на нижних этажах тоже, то где в центре по ?

Греат еще имеет потенциал. Ну русгавань.
А в центре давно пора запретить строить. Особенно такие одоробла як ЯГ

Возле дворца Украина имхо неплохое что-то могло получится. Стенфорд или как его? По крайней мере уже не испортит ландшафт.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:57

Ромасик русгавань имее потенциал только к деконструкции. В 100 раз уебищней самых уебищных киевских новостроев. так загадить вид на ЛБ что даже обзорную площадку возле ВР кустами засадили. Может продолжение будет интересней и пешеходные мостики на труханов сделают, но черное дело по загаживанию когда-то офигенно перспективной территории - сделано. Грейт еще как-то могут исправить более высотные доминатнты на 2-й линии, БЦ возле озер, апгрейд городской электрички
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 27 січ, 2023 14:25, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:07

  airmax78 написав:
  Олежан написав:[quote="5534735:vitaliian"
Сорян, ну там шаг влево, шаг вправо и попадаешь в промзону. Я когда в Киеве еще не жил, был уверен, что Лыбедская - это окраина города. Едешь, едешь: лес, лес, 8-полосное шоссе, невнятная застройка, и вот, наконец, поворачиваешь и начинается город.
P.S. Ну хотя, так оно и есть - это и есть окраина города по большому счету.


Лыбедская , как ЯГ - окраина центра, дальше идет прицентралье
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:41

  Ромасик написав:
airmax78 написав:Поверните голову чуть налево. Высаживать деревья посреди проезжей части у нас пока не принято. .

Могу чуть налево
Зображення
Могу чуть направоЗображення

А сюда ккц ездил за кедами своими, а то на весь правый берег не нашлосьЗображення

Ужоснах
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:43

  airmax78 написав:Я когда в Киеве еще не жил, был уверен, что Лыбедская - это окраина города
если Лыбедская это окраина тогда что такое Голосеевский район, наверное другой город или другое государство ( планета, галактика...)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:45

  somilitark написав:
  airmax78 написав:P.S. Ну хотя, так оно и есть - это и есть окраина города по большому счету.

Понти це напевне блакитна група крові постійних і не виліковних селюків, особливо це проявляється у різного рода панаєхів, ті завжди випячуюють власну належність "до містян", постійно щось доказують, дивіться, я свій, я крутий.
Люди працюють собі, щасливі, самодостатні, ні на кого не дивляться, нікому не заздрять, куди треба їдуть і не забивають собі голову сміттям понтовим, але для морально бідних це дуже важливо, зарисуватися приналежністю до центра і козирнути, моканути когось, мовляв ти з околиці, а я вже "гарадской".
Можна вивезти дівчину з села, але ... далі всі знають :lol:

Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши... пардон, как крисы...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:49

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:
  Олежан написав:[quote="5534735:vitaliian"
Сорян, ну там шаг влево, шаг вправо и попадаешь в промзону. Я когда в Киеве еще не жил, был уверен, что Лыбедская - это окраина города. Едешь, едешь: лес, лес, 8-полосное шоссе, невнятная застройка, и вот, наконец, поворачиваешь и начинается город.
P.S. Ну хотя, так оно и есть - это и есть окраина города по большому счету.


Лыбедская , как ЯГ - окраина центра, дальше идет прицентралье

Согласен на 98%. Только ЯГ - это окраина ИСТОРИЧЕСКОГО центра, а Лыбедская - окраина "центра", который появился 50-70 лет назад как промзона, а центром стал лет 10-15 как. Можно даже сказать, что центром Лыбедская стала после прокладки синей ветки метро до Теремков. Когда это произошло все помнят.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:эти места, имеют магическое притяжение. находясь временно на левом берегу, я страдаю от безликих бетонных коробок, монотонного гула колёс об асфальт, индустриальных пейзажей и бесконечного асфальта, где в жару ни одно дерево не прикроет тенью, потому что их там нет.
нужно перебираться в яр.град


Но обязательно нужно было нажаловаться на этот пост. Хоть он и по теме и в контексте и является моим субъективным мнением
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:Ромасик русгавань имее потенциал только к деконструкции. В 100 раз уебищней самых уебищных киевских новостроев. так загадить вид на ЛБ что даже обзорную площадку возле ВР кустами засадили.


Зато у них красивый вид из окна
А башни Микитася торчат еще более уе...
А Кловский 7 главная кончита Киева. При чем саиый центр и торчит со всех сторон.
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 27 січ, 2023 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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