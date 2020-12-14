Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:48

Ромасик написав: fox767676 написав: Ромасик



Башни миекитася норм, на уровне для района и набережной и набережной в частности.

А русгавань уместна только на задворках ПОХа или Троещині. Вид наверное ничего там, но очень рад что инвесторам попортили нервы задержками сертификатов Башни миекитася норм, на уровне для района и набережной и набережной в частности.А русгавань уместна только на задворках ПОХа или Троещині. Вид наверное ничего там, но очень рад что инвесторам попортили нервы задержками сертификатов Не понял, на каком башни норм уровне...



Русгавань - это еще и тихое место, без автобанов и с водоемом. Практически загород. И мне не страшнее ЯГ, К7, тетриса, фк2 и башен Микитася. Не понял, на каком башни норм уровне...Русгавань - это еще и тихое место, без автобанов и с водоемом. Практически загород. И мне не страшнее ЯГ, К7, тетриса, фк2 и башен Микитася.

На "выше средгнего"- на уровне окружающих их гостиницы Турист, Риверсайда, ЖК Днепровcкий, Силвер Бриз. Стекло, блеск, легкость, устремленность ввысь +/- утонченность - не грузит територию.А Русгавань это явный мезальянс архитектуры и места, даже еще больший чем ЯГ. ЯГ хоть как-то поигрались в элитность и переменную этажность, РГ - ну тупо квадратгные коробки эконом класса на набережной напротив самого центра города. Там не будет ничего кроме вида из окон. На Печерске подобные позорные ЖК это "панорама" и "липская башня". Там тоже наверное вид неплохой, но если похвастатьчя резиденством в них - от думающих лждей получишь ушат презрения/Будут и "автобаны" вРусгавани. Там где-то минимум тыс 5 квартир, по ценам выше среднего , но без метро. Ту локацию надо было совсем по-другому обыграть - плавным переходом от существующей застроййки в в 15 этажей до малоэтажек и частного сектора.