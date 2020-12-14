Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Башни миекитася норм, на уровне для района и набережной и набережной в частности. А русгавань уместна только на задворках ПОХа или Троещині. Вид наверное ничего там, но очень рад что инвесторам попортили нервы задержками сертификатов
airmax78 написав: Только ЯГ - это окраина ИСТОРИЧЕСКОГО центра, а Лыбедская - окраина "центра", который появился 50-70 лет назад как промзона, а центром стал лет 10-15 как. Можно даже сказать, что центром Лыбедская стала после прокладки синей ветки метро до Теремков. Когда это произошло все помнят.
В историческом центре не должно быть одоробл. И более дорогая архитектура в классическом стиле
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 27 січ, 2023 15:33, всього редагувалось 2 разів.
Башни миекитася норм, на уровне для района и набережной и набережной в частности. А русгавань уместна только на задворках ПОХа или Троещині. Вид наверное ничего там, но очень рад что инвесторам попортили нервы задержками сертификатов
Не понял, на каком башни норм уровне...
Русгавань - это еще и тихое место, без автобанов и с водоемом. Практически загород. И мне не страшнее ЯГ, К7, тетриса, фк2 и башен Микитася.
airmax78 написав: Только ЯГ - это окраина ИСТОРИЧЕСКОГО центра, а Лыбедская - окраина "центра", который появился 50-70 лет назад как промзона, а центром стал лет 10-15 как. Можно даже сказать, что центром Лыбедская стала после прокладки синей ветки метро до Теремков. Когда это произошло все помнят.
В историческом центре не должно быть одоробл. И более дорогая архитектура в классическом стиле
Башни миекитася норм, на уровне для района и набережной и набережной в частности. А русгавань уместна только на задворках ПОХа или Троещині. Вид наверное ничего там, но очень рад что инвесторам попортили нервы задержками сертификатов
Не понял, на каком башни норм уровне...
Русгавань - это еще и тихое место, без автобанов и с водоемом. Практически загород. И мне не страшнее ЯГ, К7, тетриса, фк2 и башен Микитася.
На "выше средгнего" - на уровне окружающих их гостиницы Турист, Риверсайда, ЖК Днепровcкий, Силвер Бриз. Стекло, блеск, легкость, устремленность ввысь +/- утонченность - не грузит територию. А Русгавань это явный мезальянс архитектуры и места, даже еще больший чем ЯГ. ЯГ хоть как-то поигрались в элитность и переменную этажность, РГ - ну тупо квадратгные коробки эконом класса на набережной напротив самого центра города. Там не будет ничего кроме вида из окон. На Печерске подобные позорные ЖК это "панорама" и "липская башня". Там тоже наверное вид неплохой, но если похвастатьчя резиденством в них - от думающих лждей получишь ушат презрения/ Будут и "автобаны" вРусгавани. Там где-то минимум тыс 5 квартир, по ценам выше среднего , но без метро. Ту локацию надо было совсем по-другому обыграть - плавным переходом от существующей застроййки в в 15 этажей до малоэтажек и частного сектора.
beee написав:эти места, имеют магическое притяжение. находясь временно на левом берегу, я страдаю от безликих бетонных коробок, монотонного гула колёс об асфальт, индустриальных пейзажей и бесконечного асфальта, где в жару ни одно дерево не прикроет тенью, потому что их там нет. нужно перебираться в яр.град
Но обязательно нужно было нажаловаться на этот пост. Хоть он и по теме и в контексте и является моим субъективным мнением