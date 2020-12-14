RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10650106511065210653
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:25

Ромасик

Башни миекитася норм, на уровне для района и набережной и набережной в частности.
А русгавань уместна только на задворках ПОХа или Троещині. Вид наверное ничего там, но очень рад что инвесторам попортили нервы задержками сертификатов :D
fox767676
 
Повідомлень: 500
З нами з: 13.06.20
Подякував: 221 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав: Только ЯГ - это окраина ИСТОРИЧЕСКОГО центра, а Лыбедская - окраина "центра", который появился 50-70 лет назад как промзона, а центром стал лет 10-15 как. Можно даже сказать, что центром Лыбедская стала после прокладки синей ветки метро до Теремков. Когда это произошло все помнят.
В историческом центре не должно быть одоробл.
И более дорогая архитектура в классическом стиле
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 27 січ, 2023 15:33, всього редагувалось 2 разів.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5779
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1343 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:Ромасик

Башни миекитася норм, на уровне для района и набережной и набережной в частности.
А русгавань уместна только на задворках ПОХа или Троещині. Вид наверное ничего там, но очень рад что инвесторам попортили нервы задержками сертификатов :D
Не понял, на каком башни норм уровне...

Русгавань - это еще и тихое место, без автобанов и с водоемом. Практически загород. И мне не страшнее ЯГ, К7, тетриса, фк2 и башен Микитася.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5779
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1343 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:35

  beee написав:Поищите что-нибудь на борщаговке например
всм закладку? Они там в каждом дупле.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16534
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2094 раз.
Подякували: 2975 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  beee написав:Поищите что-нибудь на борщаговке например
всм закладку? Они там в каждом дупле.
На Отрадном ээ не отключают.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5779
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1343 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:45

  Ромасик написав:
airmax78 написав: Только ЯГ - это окраина ИСТОРИЧЕСКОГО центра, а Лыбедская - окраина "центра", который появился 50-70 лет назад как промзона, а центром стал лет 10-15 как. Можно даже сказать, что центром Лыбедская стала после прокладки синей ветки метро до Теремков. Когда это произошло все помнят.
В историческом центре не должно быть одоробл.
И более дорогая архитектура в классическом стиле

Согласен: https://www.google.com/maps/@51.508229, ... 384!8i8192
airmax78
 
Повідомлень: 41752
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5133 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:48

  Ромасик написав:
fox767676 написав:Ромасик

Башни миекитася норм, на уровне для района и набережной и набережной в частности.
А русгавань уместна только на задворках ПОХа или Троещині. Вид наверное ничего там, но очень рад что инвесторам попортили нервы задержками сертификатов :D
Не понял, на каком башни норм уровне...

Русгавань - это еще и тихое место, без автобанов и с водоемом. Практически загород. И мне не страшнее ЯГ, К7, тетриса, фк2 и башен Микитася.


На "выше средгнего" :) - на уровне окружающих их гостиницы Турист, Риверсайда, ЖК Днепровcкий, Силвер Бриз. Стекло, блеск, легкость, устремленность ввысь +/- утонченность - не грузит територию.
А Русгавань это явный мезальянс архитектуры и места, даже еще больший чем ЯГ. ЯГ хоть как-то поигрались в элитность и переменную этажность, РГ - ну тупо квадратгные коробки эконом класса на набережной напротив самого центра города. Там не будет ничего кроме вида из окон. На Печерске подобные позорные ЖК это "панорама" и "липская башня". Там тоже наверное вид неплохой, но если похвастатьчя резиденством в них - от думающих лждей получишь ушат презрения/
Будут и "автобаны" вРусгавани. Там где-то минимум тыс 5 квартир, по ценам выше среднего , но без метро. Ту локацию надо было совсем по-другому обыграть - плавным переходом от существующей застроййки в в 15 этажей до малоэтажек и частного сектора.
fox767676
 
Повідомлень: 500
З нами з: 13.06.20
Подякував: 221 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 15:59

  beee написав:
beee написав:эти места, имеют магическое притяжение. находясь временно на левом берегу, я страдаю от безликих бетонных коробок, монотонного гула колёс об асфальт, индустриальных пейзажей и бесконечного асфальта, где в жару ни одно дерево не прикроет тенью, потому что их там нет.
нужно перебираться в яр.град


Но обязательно нужно было нажаловаться на этот пост. Хоть он и по теме и в контексте и является моим субъективным мнением


Да, район севена это бетонная жопа.
fox767676
 
Повідомлень: 500
З нами з: 13.06.20
Подякував: 221 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10650106511065210653
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 111, 112, 113
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1127 5026808
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 січ, 2023 12:24
Investor_K
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2345, 2346, 2347
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23462 15535526
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2023 11:00
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5194
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (711)
27.01.2023 15:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.