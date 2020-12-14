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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10651106521065310654
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:
  Ромасик написав:
fox767676 написав:Да, район севена это бетонная жопа.

Как же риверстоун?


Я за Риверсайд - и архитектура, и энвайронмент, и виды лучше. И к берегу проход не загораживали. А севен-риверстоун хороши были ночью, когда неоновая подсветка работала, чуть-чуть дубай-урбанизм напоминал.
Ну не надо севен и риверстоун в один ряд ставить

У риверсайда, подозреваю, очень торохтит метро, которым они врядли пользуются. Вот же подстава людям
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 27 січ, 2023 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:
  Ромасик написав:Не пойму, почему вам в этот разношерстный дизайн левобережки не вписывается Русгавань?


Все гармоничо, от нового березняковского єпика до пляжа на слободке. ОТ Силвербриза до Солнечной Ривеьеры - вообще идеально. Ширпотреб не высойкий, 9 этажный,в глаза не бросается, более продвинутые дома домиинанты- высотные башни. Разность архитектурных стиелей оживляет пространство. Печерск такой же. Надо было так же как на Печерске окантовать это дело, элиткой и клубными домами с плавным переходом к частному сектору. А тут бац - все эти архитектуные старания тупо похерены жлобэкономстилем РГ. Если же рассматривать для ширнармасс -с выездом будет печалька. Людей с претензиями добьет долбоебская архитектура.


Унылые 9 этажки Русановки Березняков, воспетые в фильме, разбавлены только белыми 16 эт. (и совмином на Русановке). Всё остальное там втулили без как либо архитектурных замашек.
Русгавань эту гармонию не похерит от слова совсем.
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