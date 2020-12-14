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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10651106521065310654
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:
  Ромасик написав:
fox767676 написав:Да, район севена это бетонная жопа.

Как же риверстоун?


Я за Риверсайд - и архитектура, и энвайронмент, и виды лучше. И к берегу проход не загораживали. А севен-риверстоун хороши были ночью, когда неоновая подсветка работала, чуть-чуть дубай-урбанизм напоминал.
Ну не надо севен и риверстоун в один ряд ставить

У риверсайда, подозреваю, очень торохтит метро, которым они врядли пользуются. Вот же подстава людям
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 27 січ, 2023 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:
  Ромасик написав:Не пойму, почему вам в этот разношерстный дизайн левобережки не вписывается Русгавань?


Все гармоничо, от нового березняковского єпика до пляжа на слободке. ОТ Силвербриза до Солнечной Ривеьеры - вообще идеально. Ширпотреб не высойкий, 9 этажный,в глаза не бросается, более продвинутые дома домиинанты- высотные башни. Разность архитектурных стиелей оживляет пространство. Печерск такой же. Надо было так же как на Печерске окантовать это дело, элиткой и клубными домами с плавным переходом к частному сектору. А тут бац - все эти архитектуные старания тупо похерены жлобэкономстилем РГ. Если же рассматривать для ширнармасс -с выездом будет печалька. Людей с претензиями добьет долбоебская архитектура.


Унылые 9 этажки Русановки Березняков, воспетые в фильме, разбавлены только белыми 16 эт. (и совмином на Русановке). Всё остальное там втулили без как либо архитектурных замашек.
Русгавань эту гармонию не похерит от слова совсем.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:46

  Ромасик написав:
fox767676 написав:
  Ромасик написав:Не пойму, почему вам в этот разношерстный дизайн левобережки не вписывается Русгавань?


Все гармоничо, от нового березняковского єпика до пляжа на слободке. ОТ Силвербриза до Солнечной Ривеьеры - вообще идеально. Ширпотреб не высойкий, 9 этажный,в глаза не бросается, более продвинутые дома домиинанты- высотные башни. Разность архитектурных стиелей оживляет пространство. Печерск такой же. Надо было так же как на Печерске окантовать это дело, элиткой и клубными домами с плавным переходом к частному сектору. А тут бац - все эти архитектуные старания тупо похерены жлобэкономстилем РГ. Если же рассматривать для ширнармасс -с выездом будет печалька. Людей с претензиями добьет долбоебская архитектура.


Унылые 9 этажки Русановки Березняков, воспетые в фильме, разбавлены только белыми 16 эт. (и совмином на Русановке). Всё остальное там втулили без как либо архитектурных замашек.
Русгавань эту гармонию не похерит от слова совсем.

Портит. Надо хотя бы так
https://thumbs.dreamstime.com/videothum ... 760175.mp4

Ну и РГ - непромендное место несмотря на набережную. Она не видовая - содной остороны кусты гидропарка, с другой безликие коробки. Вот русановская алко-гастронабережная совсем другое дело. Курортная атсосфера, с одной стороны - визитка Киева - Лавра, с другой рестораны, и винтажные балкончики ))


Не, ну о чем тут гговорит. Русановка, Березняки и старая часть Левобережного - шедевр градрстраительства по сравнению с поделками ПОХа и новой левобережки
https://www.google.com.ua/maps/@50.4381 ... authuser=0

Вот тут можно сравнит старое и новое (архитектор Расстрелян)
https://www.google.com.ua/maps/@50.4470 ... authuser=0
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 27 січ, 2023 18:26, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.youtube.com/watch?v=pZtJp4xwXXo&t=1119s
Я чё заходил, видосик о перспективах наших скорбных, мордор-приграничных
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:Портит. Надо хотя бы так
https://thumbs.dreamstime.com/videothum ... 760175.mp4

Я же совсем забыл. Когда строили башни приднепровского, обещали (за хорошие бабки) прекрасные краевиды. А потом втулили риверсайд. Как они пищали

Все что нужно знать о гармонии Левобережной и Киева в целом.
Ромасик
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  #<1 ... 10651106521065310654
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