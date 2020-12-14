RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10651106521065310654
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Унылые 9 этажки Русановки Березняков, воспетые в фильме, разбавлены только белыми 16 эт. (и совмином на Русановке). Всё остальное там втулили без как либо архитектурных замашек.
Русгавань эту гармонию не испортит от слова совсем.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5785
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1343 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:46

Портит. Надо хотя бы так
https://thumbs.dreamstime.com/videothum ... 760175.mp4

Ну и РГ - непромендное место несмотря на набережную. Она не видовая - содной остороны кусты гидропарка, с другой безликие коробки. Вот русановская алко-гастронабережная совсем другое дело. Курортная атсосфера, с одной стороны - визитка Киева - Лавра, с другой рестораны, и винтажные балкончики ))


Не, ну о чем тут гговорит. Русановка, Березняки и старая часть Левобережного - шедевр градрстраительства по сравнению с поделками ПОХа и новой левобережки
https://www.google.com.ua/maps/@50.4381 ... authuser=0

Вот тут можно сравнит старое и новое (архитектор Расстрелян)
https://www.google.com.ua/maps/@50.4470 ... authuser=0
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 27 січ, 2023 18:26, всього редагувалось 3 разів.
fox767676
 
Повідомлень: 505
З нами з: 13.06.20
Подякував: 221 раз.
Подякували: 75 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.youtube.com/watch?v=pZtJp4xwXXo&t=1119s
Я чё заходил, видосик о перспективах наших скорбных, мордор-приграничных
fox767676
 
Повідомлень: 505
З нами з: 13.06.20
Подякував: 221 раз.
Подякували: 75 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:Портит. Надо хотя бы так
https://thumbs.dreamstime.com/videothum ... 760175.mp4

Я же совсем забыл. Когда строили башни приднепровского, обещали (за хорошие бабки) прекрасные краевиды. А потом втулили риверсайд. Как они пищали

Все что нужно знать о гармонии Левобережной и Киева в целом.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5785
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1343 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
fox767676 написав:Портит. Надо хотя бы так
https://thumbs.dreamstime.com/videothum ... 760175.mp4

Я же совсем забыл. Когда строили башни приднепровского, обещали (за хорошие бабки) прекрасные краевиды. А потом втулили риверсайд. Как они пищали

Все что нужно знать о гармонии Левобережной и Киева в целом.
Цікаво чути це від фаната ПОХу :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32642
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1366 раз.
Подякували: 7680 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:14

Село Погребы приплёл.

Напомнило одного риелтора из благовеста.
Ваш Hoffmann говорит, отстой.
Можно узнать, что повашему достойно внимания? спрашиваю я.
Оранж, говорит.

Ну точно, Свирид Петрович Голохвостый
beee
 
Повідомлень: 138
З нами з: 17.12.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:49

  Faceless написав:
Ромасик написав:
fox767676 написав:Портит. Надо хотя бы так
https://thumbs.dreamstime.com/videothum ... 760175.mp4

Я же совсем забыл. Когда строили башни приднепровского, обещали (за хорошие бабки) прекрасные краевиды. А потом втулили риверсайд. Как они пищали

Все что нужно знать о гармонии Левобережной и Киева в целом.
Цікаво чути це від фаната ПОХу :mrgreen:

ПОХ - це сучасний мікрорайон з сучасним рівнем життя та відповідними мешканцями.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8408
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:20

  Ромасик написав:
fox767676 написав:Портит. Надо хотя бы так
https://thumbs.dreamstime.com/videothum ... 760175.mp4

Я же совсем забыл. Когда строили башни приднепровского, обещали (за хорошие бабки) прекрасные краевиды. А потом втулили риверсайд. Как они пищали

Все что нужно знать о гармонии Левобережной и Киева в целом.



Ну как говорится - богатые тоже плачут )) Инвесторы всегда рискуют, вид из окна это еще безобидный, но самый расппространеный из рисков. Днепровский строили гдет-то в 2006, на пике цен, там попадос мог быть куда печальней. Риверсайд в 2009, может даже за туже цену что и Днепровскуий )) Люди в домах такого класса достаточно проворные, могли скинуть свои в Днепровском и купить в Ривьерсайде. У меня в 2 купленных квартирах вид на каналыф-проливы тоже подсократился, в т.ч изз-за кассиопей и "гаваней" С т.з архитектуры старая Левобережка и русановская набережная - жемчужина левого берега
fox767676
 
Повідомлень: 505
З нами з: 13.06.20
Подякував: 221 раз.
Подякували: 75 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:40

  Investor_K написав:
  Faceless написав:
Ромасик написав:Я же совсем забыл. Когда строили башни приднепровского, обещали (за хорошие бабки) прекрасные краевиды. А потом втулили риверсайд. Как они пищали

Все что нужно знать о гармонии Левобережной и Киева в целом.
Цікаво чути це від фаната ПОХу :mrgreen:

ПОХ - це сучасний мікрорайон з сучасним рівнем життя та відповідними мешканцями.

ПОХ - відмінний майданчик для еміграції. Можна їхати будь-куди, окрім Китаю та Мордору і скрізь буде краще і ніколи не виникне ностальгії.
airmax78
 
Повідомлень: 41752
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5133 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10651106521065310654
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 111, 112, 113
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1127 5026826
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 січ, 2023 12:24
Investor_K
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2345, 2346, 2347
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23462 15535587
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2023 11:00
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5195
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (513)
27.01.2023 20:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron