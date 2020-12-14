Унылые 9 этажки Русановки Березняков, воспетые в фильме, разбавлены только белыми 16 эт. (и совмином на Русановке). Всё остальное там втулили без как либо архитектурных замашек.
Русгавань эту гармонию не испортит от слова совсем.
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:08
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Унылые 9 этажки Русановки Березняков, воспетые в фильме, разбавлены только белыми 16 эт. (и совмином на Русановке). Всё остальное там втулили без как либо архитектурных замашек.
Русгавань эту гармонию не испортит от слова совсем.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:46
Портит. Надо хотя бы так
Ну и РГ - непромендное место несмотря на набережную. Она не видовая - содной остороны кусты гидропарка, с другой безликие коробки. Вот русановская алко-гастронабережная совсем другое дело. Курортная атсосфера, с одной стороны - визитка Киева - Лавра, с другой рестораны, и винтажные балкончики ))
Не, ну о чем тут гговорит. Русановка, Березняки и старая часть Левобережного - шедевр градрстраительства по сравнению с поделками ПОХа и новой левобережки
Вот тут можно сравнит старое и новое (архитектор Расстрелян)
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 27 січ, 2023 18:26, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:00
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я чё заходил, видосик о перспективах наших скорбных, мордор-приграничных
Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:02
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я же совсем забыл. Когда строили башни приднепровского, обещали (за хорошие бабки) прекрасные краевиды. А потом втулили риверсайд. Как они пищали
Все что нужно знать о гармонии Левобережной и Киева в целом.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Цікаво чути це від фаната ПОХу
Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:14
Село Погребы приплёл.
Напомнило одного риелтора из благовеста.
Ваш Hoffmann говорит, отстой.
Можно узнать, что повашему достойно внимания? спрашиваю я.
Оранж, говорит.
Ну точно, Свирид Петрович Голохвостый
Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:49
ПОХ - це сучасний мікрорайон з сучасним рівнем життя та відповідними мешканцями.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:20
Ну как говорится - богатые тоже плачут )) Инвесторы всегда рискуют, вид из окна это еще безобидный, но самый расппространеный из рисков. Днепровский строили гдет-то в 2006, на пике цен, там попадос мог быть куда печальней. Риверсайд в 2009, может даже за туже цену что и Днепровскуий )) Люди в домах такого класса достаточно проворные, могли скинуть свои в Днепровском и купить в Ривьерсайде. У меня в 2 купленных квартирах вид на каналыф-проливы тоже подсократился, в т.ч изз-за кассиопей и "гаваней" С т.з архитектуры старая Левобережка и русановская набережная - жемчужина левого берега
Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:40
ПОХ - відмінний майданчик для еміграції. Можна їхати будь-куди, окрім Китаю та Мордору і скрізь буде краще і ніколи не виникне ностальгії.
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