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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Унылые 9 этажки Русановки Березняков, воспетые в фильме, разбавлены только белыми 16 эт. (и совмином на Русановке). Всё остальное там втулили без как либо архитектурных замашек.
Русгавань эту гармонию не испортит от слова совсем.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 17:46

Портит. Надо хотя бы так
https://thumbs.dreamstime.com/videothum ... 760175.mp4

Ну и РГ - непромендное место несмотря на набережную. Она не видовая - содной остороны кусты гидропарка, с другой безликие коробки. Вот русановская алко-гастронабережная совсем другое дело. Курортная атсосфера, с одной стороны - визитка Киева - Лавра, с другой рестораны, и винтажные балкончики ))


Не, ну о чем тут гговорит. Русановка, Березняки и старая часть Левобережного - шедевр градрстраительства по сравнению с поделками ПОХа и новой левобережки
https://www.google.com.ua/maps/@50.4381 ... authuser=0

Вот тут можно сравнит старое и новое (архитектор Расстрелян)
https://www.google.com.ua/maps/@50.4470 ... authuser=0
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 27 січ, 2023 18:26, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 18:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.youtube.com/watch?v=pZtJp4xwXXo&t=1119s
Я чё заходил, видосик о перспективах наших скорбных, мордор-приграничных
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:Портит. Надо хотя бы так
https://thumbs.dreamstime.com/videothum ... 760175.mp4

Я же совсем забыл. Когда строили башни приднепровского, обещали (за хорошие бабки) прекрасные краевиды. А потом втулили риверсайд. Как они пищали

Все что нужно знать о гармонии Левобережной и Киева в целом.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
fox767676 написав:Портит. Надо хотя бы так
https://thumbs.dreamstime.com/videothum ... 760175.mp4

Я же совсем забыл. Когда строили башни приднепровского, обещали (за хорошие бабки) прекрасные краевиды. А потом втулили риверсайд. Как они пищали

Все что нужно знать о гармонии Левобережной и Киева в целом.
Цікаво чути це від фаната ПОХу :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:14

Село Погребы приплёл.

Напомнило одного риелтора из благовеста.
Ваш Hoffmann говорит, отстой.
Можно узнать, что повашему достойно внимания? спрашиваю я.
Оранж, говорит.

Ну точно, Свирид Петрович Голохвостый
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 19:49

  Faceless написав:
Ромасик написав:
fox767676 написав:Портит. Надо хотя бы так
https://thumbs.dreamstime.com/videothum ... 760175.mp4

Я же совсем забыл. Когда строили башни приднепровского, обещали (за хорошие бабки) прекрасные краевиды. А потом втулили риверсайд. Как они пищали

Все что нужно знать о гармонии Левобережной и Киева в целом.
Цікаво чути це від фаната ПОХу :mrgreen:

ПОХ - це сучасний мікрорайон з сучасним рівнем життя та відповідними мешканцями.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:20

  Ромасик написав:
fox767676 написав:Портит. Надо хотя бы так
https://thumbs.dreamstime.com/videothum ... 760175.mp4

Я же совсем забыл. Когда строили башни приднепровского, обещали (за хорошие бабки) прекрасные краевиды. А потом втулили риверсайд. Как они пищали

Все что нужно знать о гармонии Левобережной и Киева в целом.



Ну как говорится - богатые тоже плачут )) Инвесторы всегда рискуют, вид из окна это еще безобидный, но самый расппространеный из рисков. Днепровский строили гдет-то в 2006, на пике цен, там попадос мог быть куда печальней. Риверсайд в 2009, может даже за туже цену что и Днепровскуий )) Люди в домах такого класса достаточно проворные, могли скинуть свои в Днепровском и купить в Ривьерсайде. У меня в 2 купленных квартирах вид на каналыф-проливы тоже подсократился, в т.ч изз-за кассиопей и "гаваней" С т.з архитектуры старая Левобережка и русановская набережная - жемчужина левого берега
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:40

  Investor_K написав:
  Faceless написав:
Ромасик написав:Я же совсем забыл. Когда строили башни приднепровского, обещали (за хорошие бабки) прекрасные краевиды. А потом втулили риверсайд. Как они пищали

Все что нужно знать о гармонии Левобережной и Киева в целом.
Цікаво чути це від фаната ПОХу :mrgreen:

ПОХ - це сучасний мікрорайон з сучасним рівнем життя та відповідними мешканцями.

ПОХ - відмінний майданчик для еміграції. Можна їхати будь-куди, окрім Китаю та Мордору і скрізь буде краще і ніколи не виникне ностальгії.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Таке собі твердження закомплексованої людини
Investor_K
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