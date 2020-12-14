Так, в мене комплекс на ПОХу виникає: комплекс повного ПЦю. ПОХ побудований щоб скоріше проїжджати його на шляху з правого берега до Борисполю та вішати на будинках рекламу.
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:53
Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:03
Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:05
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Максе. Тільки з великої повпги до Вашої хвороби - аеропорт Бориспіль трохи не працює .
Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:07
Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:12
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
У мене вікна у двір, мені пох.
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 27 січ, 2023 21:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:15
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Підтверджую. Царські розсадники жуків точильників то для старовірів.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:18
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Так с этого надо было начинать, а то архитектура ему не такая, мезансцена
Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я когда писал о страданиях от индустриальных пейзажей, не указывал конкретный массив.
Его можно найти в любом районе города Киева.
Я лишь подчеркнул как притягивают исторические места меня лично.
Это только потому, что я люблю архитектуру и историю.
Не бросайте какшки в друг друга. Каждому своё.
Например у меня сняли славутич айтишники. Им нравится вид на железобетонный мост. Не могу же обвинять их в отсутствии вкуса.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Пик цен был летом 2008. Не сходится.
В риверсайде и сейчас цены огого. А в башнях ну такое. Даже я могу себе позволить.
Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:31
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Да, особенно, если они платят 35к за то, что за 15 тяжело сдать
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