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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:53

  Investor_K написав:Таке собі твердження закомплексованої людини

Так, в мене комплекс на ПОХу виникає: комплекс повного ПЦю. ПОХ побудований щоб скоріше проїжджати його на шляху з правого берега до Борисполю та вішати на будинках рекламу.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:03

  airmax78 написав:
  Investor_K написав:Таке собі твердження закомплексованої людини

Так, в мене комплекс на ПОХу виникає: комплекс повного ПЦю. ПОХ побудований щоб скоріше проїжджати його на шляху з правого берега до Борисполю та вішати на будинках рекламу.

В аеропорт їздите? Точно - сказочник...
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Максе. Тільки з великої повпги до Вашої хвороби - аеропорт Бориспіль трохи не працює .
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:07

  Investor_K написав:Максе. Тільки з великої повпги до Вашої хвороби - аеропорт Бориспіль трохи не працює .

Тихо!
Не сливайте секретные сведения!
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:Все что нужно знать о гармонии Левобережной и Киева в целом.

Цікаво чути це від фаната ПОХу :mrgreen:

У мене вікна у двір, мені пох.
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 27 січ, 2023 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:ПОХ - це сучасний мікрорайон з сучасним рівнем життя та відповідними мешканцями.

Підтверджую. Царські розсадники жуків точильників то для старовірів.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав: У меня в 2 купленных квартирах вид на каналыф-проливы тоже подсократился, в т.ч изз-за кассиопей и "гаваней"

Так с этого надо было начинать, а то архитектура ему не такая, мезансцена
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я когда писал о страданиях от индустриальных пейзажей, не указывал конкретный массив.
Его можно найти в любом районе города Киева.
Я лишь подчеркнул как притягивают исторические места меня лично.
Это только потому, что я люблю архитектуру и историю.
Не бросайте какшки в друг друга. Каждому своё.
Например у меня сняли славутич айтишники. Им нравится вид на железобетонный мост. Не могу же обвинять их в отсутствии вкуса.
beee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав: Днепровский строили гдет-то в 2006, на пике цен, там попадос мог быть куда печальней. Риверсайд в 2009, может даже за туже цену что и Днепровскуий )) Люди в домах такого класса достаточно проворные, могли скинуть свои в Днепровском и купить в Ривьерсайде.

Пик цен был летом 2008. Не сходится.
В риверсайде и сейчас цены огого. А в башнях ну такое. Даже я могу себе позволить.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:Например у меня сняли славутич айтишники. Им нравится вид на железобетонный мост. Не могу же обвинять их в отсутствии вкуса.


Да, особенно, если они платят 35к за то, что за 15 тяжело сдать
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