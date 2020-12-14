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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10653106541065510656
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
beee написав:Например у меня сняли славутич айтишники. Им нравится вид на железобетонный мост. Не могу же обвинять их в отсутствии вкуса.


Да, особенно, если они платят 35к за то, что за 15 тяжело сдать
Сдай мне такую 3к за 15. Я пересдам за 35.
судя по твоим убогим косоглазым фоткам, таких ремонтов ты в глаза не видел. Сказочник
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:
Ромасик написав:
beee написав:Например у меня сняли славутич айтишники. Им нравится вид на железобетонный мост. Не могу же обвинять их в отсутствии вкуса.


Да, особенно, если они платят 35к за то, что за 15 тяжело сдать
Сдай мне такую 3к за 15. Я пересдам за 35.
судя по твоим убогим косоглазым фоткам, таких ремонтов ты в глаза не видел. Сказочник
Зображення
Уберите от меня этот приторный мрамор, мне блевать хочется

Славутича в мае было полно по 15к

Твоих убогих фоток ни вида из окна ни придомовой мы не увидели. Кроме рендеров.
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 27 січ, 2023 21:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сдай с такими приторными итальянскими фасадами.
Давай, сдавай.

вангую, сидит Голохвастов шерстит олх щас
Востаннє редагувалось beee в П'ят 27 січ, 2023 22:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Ромасик написав:Уберите от меня этот приторный мрамор, мне блевать хочется

Не те що лампова радянська кахельна плиточка :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:01

  beee написав:Сдай с такими приторными итальянскими фасадами.
Давай, сдавай

У каждого своя логика...
Я сдаю неж. пом. Думал с Н.Г., что надо немного снизить аренду, т.к не потянут арендаторы в такое время, а они боялись, что бы я не повысил аренду. Остались и они и я довольными на старых условиях.
Хотя много пустых рядом помещений и есть торг.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в разгар войны на все деньги заканчивал в ней ремонт. для того, чтобы продать.
никого снимать не заставлял. это было временное решение.
продать с арендаторами оказалось невозможно. вечно им неудобно показать. ну и волнуются они, договор на пол года, а автобус вещей при переезде попробуй повози
beee
 
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