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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:50
Ромасик написав:
beee написав:Например у меня сняли славутич айтишники. Им нравится вид на железобетонный мост. Не могу же обвинять их в отсутствии вкуса.
Да, особенно, если они платят 35к за то, что за 15 тяжело сдать
Сдай мне такую 3к за 15. Я пересдам за 35.
судя по твоим убогим косоглазым фоткам, таких ремонтов ты в глаза не видел. Сказочник
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beee
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:52
beee написав: Ромасик написав:
beee написав:Например у меня сняли славутич айтишники. Им нравится вид на железобетонный мост. Не могу же обвинять их в отсутствии вкуса.
Да, особенно, если они платят 35к за то, что за 15 тяжело сдать
Сдай мне такую 3к за 15. Я пересдам за 35.
судя по твоим убогим косоглазым фоткам, таких ремонтов ты в глаза не видел. Сказочник
Уберите от меня этот приторный мрамор, мне блевать хочется
Славутича в мае было полно по 15к
Твоих убогих фоток ни вида из окна ни придомовой мы не увидели. Кроме рендеров.
Востаннє редагувалось Ромасик
в П'ят 27 січ, 2023 21:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:56
Сдай с такими приторными итальянскими фасадами.
Давай, сдавай.
вангую, сидит Голохвастов шерстит олх щас
Востаннє редагувалось beee
в П'ят 27 січ, 2023 22:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:58
Ромасик написав:
Уберите от меня этот приторный мрамор, мне блевать хочется
Не те що лампова радянська кахельна плиточка
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Faceless
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:01
beee написав:
Сдай с такими приторными итальянскими фасадами.
Давай, сдавай
У каждого своя логика...
Я сдаю неж. пом. Думал с Н.Г., что надо немного снизить аренду, т.к не потянут арендаторы в такое время, а они боялись, что бы я не повысил аренду. Остались и они и я довольными на старых условиях.
Хотя много пустых рядом помещений и есть торг.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:09
в разгар войны на все деньги заканчивал в ней ремонт. для того, чтобы продать.
никого снимать не заставлял. это было временное решение.
продать с арендаторами оказалось невозможно. вечно им неудобно показать. ну и волнуются они, договор на пол года, а автобус вещей при переезде попробуй повози
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beee
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_Klim
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