RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10653106541065510656
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
beee написав:Например у меня сняли славутич айтишники. Им нравится вид на железобетонный мост. Не могу же обвинять их в отсутствии вкуса.


Да, особенно, если они платят 35к за то, что за 15 тяжело сдать
Сдай мне такую 3к за 15. Я пересдам за 35.
судя по твоим убогим косоглазым фоткам, таких ремонтов ты в глаза не видел. Сказочник
Зображення
beee
 
Повідомлень: 143
З нами з: 17.12.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:
Ромасик написав:
beee написав:Например у меня сняли славутич айтишники. Им нравится вид на железобетонный мост. Не могу же обвинять их в отсутствии вкуса.


Да, особенно, если они платят 35к за то, что за 15 тяжело сдать
Сдай мне такую 3к за 15. Я пересдам за 35.
судя по твоим убогим косоглазым фоткам, таких ремонтов ты в глаза не видел. Сказочник
Зображення
Уберите от меня этот приторный мрамор, мне блевать хочется

Славутича в мае было полно по 15к

Твоих убогих фоток ни вида из окна ни придомовой мы не увидели. Кроме рендеров.
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 27 січ, 2023 21:59, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5796
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1343 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сдай с такими приторными итальянскими фасадами.
Давай, сдавай.

вангую, сидит Голохвастов шерстит олх щас
Востаннє редагувалось beee в П'ят 27 січ, 2023 22:00, всього редагувалось 1 раз.
beee
 
Повідомлень: 143
З нами з: 17.12.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 21:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Ромасик написав:Уберите от меня этот приторный мрамор, мне блевать хочется

Не те що лампова радянська кахельна плиточка :)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32644
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1366 раз.
Подякували: 7680 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:01

  beee написав:Сдай с такими приторными итальянскими фасадами.
Давай, сдавай

У каждого своя логика...
Я сдаю неж. пом. Думал с Н.Г., что надо немного снизить аренду, т.к не потянут арендаторы в такое время, а они боялись, что бы я не повысил аренду. Остались и они и я довольными на старых условиях.
Хотя много пустых рядом помещений и есть торг.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6169
З нами з: 13.09.09
Подякував: 36 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в разгар войны на все деньги заканчивал в ней ремонт. для того, чтобы продать.
никого снимать не заставлял. это было временное решение.
продать с арендаторами оказалось невозможно. вечно им неудобно показать. ну и волнуются они, договор на пол года, а автобус вещей при переезде попробуй повози
beee
 
Повідомлень: 143
З нами з: 17.12.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:Сдай с такими приторными итальянскими фасадами.
Давай, сдавай.

вангую, сидит Голохвастов шерстит олх щас
Если итальянский, то и не такой приторный.

Что я должен был сдать я так и не понял. Не волнуйся так. Там целые стояки такого добра.

Правильно, если нечего сказать, включай истерику и переходи на личности.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5796
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1343 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 00:51

Зображення[
Не знаю в чьей квартире штукатур-сантехник это сфоткал, но безвкусица просто фантастическая. Пол - паркет(или под паркет), кухня под мрамор(причем верх темнее низа), зачем-то подсвечивается пространство под тумбами(вероятно, чтобы мусор не забывать выметать оттуда). И рядом деревянный стол(для кабаков часто применяемый).
Это феерия просто. Лазерного шоу не хватает
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 917
З нами з: 28.04.20
Подякував: 675 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10653106541065510656
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 111, 112, 113
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1127 5027297
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 січ, 2023 12:24
Investor_K
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2345, 2346, 2347
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23462 15535651
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2023 11:00
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5195
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1434)
28.01.2023 00:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.