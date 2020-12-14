Рівень 2021 буде досягнений майже миттєво після вступу до НАТО, що трапиться трохи раніше 2031, сподіваюсь. Все рівно це дешевще інших столиць.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 січ, 2023 09:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 28 січ, 2023 09:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Такое подойдет? Или кахель не той системы?
Додано: Суб 28 січ, 2023 09:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ты читать умеешь, нет? 3 комнатную сдай. Зачем мне 1к.
Про ремонт я уже молчу. Ты бы хрущ ещё сбросил или общагу
Додано: Суб 28 січ, 2023 09:55
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Тоже об этом подумал. Кусок лед ленты почему-то не горит под тумбой по центру. Или то так задумано итальянским дизайнером?
И справа возле вытяжки.
Додано: Суб 28 січ, 2023 10:00
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Кто говорил о 3к? А ойтишнеги вроде как снимали 2к, и не в Славутиче, а в севене.
А что с ремонтом не так? Стол не с пивнухи? И нет тошнотворного мрамора?
Славутич как он есть.
Додано: Суб 28 січ, 2023 10:04
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Посмотрел цены по Русановке\Левобережному - "дешевей" курам на смех, совсем не тот что можно было ожидать через год бомбардировок. Интересных, видовых вариантов не много, в основном низкие этажи.
Додано: Суб 28 січ, 2023 10:12
Я тебя разочарую, но у меня в севене тоже есть 3к и 2к.
Ясно. Демьян, маньяк, перелогинься и хватит желчью блевать от зависти
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|