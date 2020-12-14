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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10654106551065610657
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 09:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  somilitark написав:Але точно рівень 2021 буде в кращому випадку в 2031-му.


Рівень 2021 буде досягнений майже миттєво після вступу до НАТО, що трапиться трохи раніше 2031, сподіваюсь. Все рівно це дешевще інших столиць.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 09:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:Сделано не для себя, а под запрос покупателей пох, не искушённых дизайном.

отвечай за слова. сдай мне такое за 15. это же тяжело. я сниму.


Такое подойдет? Или кахель не той системы?Зображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 09:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
beee написав:Сделано не для себя, а под запрос покупателей пох, не искушённых дизайном.

отвечай за слова. сдай мне такое за 15. это же тяжело. я сниму.


Такое подойдет? Или кахель не той системы?Зображення
Ты читать умеешь, нет? 3 комнатную сдай. Зачем мне 1к.
Про ремонт я уже молчу. Ты бы хрущ ещё сбросил или общагу
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 09:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:Зображення зачем-то подсвечивается пространство под тумбами(вероятно, чтобы мусор не забывать выметать оттуда).

Тоже об этом подумал. Кусок лед ленты почему-то не горит под тумбой по центру. Или то так задумано итальянским дизайнером?
И справа возле вытяжки.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 10:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:Ты читать умеешь, нет? 3 комнатную сдай. Зачем мне 1к.
Про ремонт я уже молчу. Ты бы хрущ ещё сбросил или общагу


Кто говорил о 3к? А ойтишнеги вроде как снимали 2к, и не в Славутиче, а в севене.

А что с ремонтом не так? Стол не с пивнухи? И нет тошнотворного мрамора?
Славутич как он есть.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 10:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Посмотрел цены по Русановке\Левобережному - "дешевей" курам на смех, совсем не тот что можно было ожидать через год бомбардировок. Интересных, видовых вариантов не много, в основном низкие этажи.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 10:12

  Ромасик написав:
beee написав:Ты читать умеешь, нет? 3 комнатную сдай. Зачем мне 1к.
Про ремонт я уже молчу. Ты бы хрущ ещё сбросил или общагу


Кто говорил о 3к? А ойтишнеги вроде как снимали 2к, и не в Славутиче, а в севене.

А что с ремонтом не так? Стол не с пивнухи? И нет тошнотворного мрамора?
Славутич как он есть.

Я тебя разочарую, но у меня в севене тоже есть 3к и 2к.
Ясно. Демьян, маньяк, перелогинься и хватит желчью блевать от зависти
beee
 
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