Додано: Суб 28 січ, 2023 11:28

vitaliian написав: beee написав: Ты читать умеешь, нет? 3 комнатную сдай Ты читать умеешь, нет? 3 комнатную сдай трешку всегда было сложно сдать, некоторые даже по комнатам сдают ). У нас аренда до сих пор считается чем то позорным, и тот кто может позволить себе трешку, скорее купит своё жильё. Недавно общались с человеком у него трое детей, ранее арендовал трешку, теперь арендует двушку. Говорит впервые выбирал квартиру не по этажу и состоянию, а по стоимости коммуналки. трешку всегда было сложно сдать, некоторые даже по комнатам сдают ). У нас аренда до сих пор считается чем то позорным, и тот кто может позволить себе трешку, скорее купит своё жильё. Недавно общались с человеком у него трое детей, ранее арендовал трешку, теперь арендует двушку. Говорит впервые выбирал квартиру не по этажу и состоянию, а по стоимости коммуналки.

Мне кто-то здесь посоветовал сдать, раз не продаётся, что я и сделал. Висела от нечего делать месяц, без особой надежды. Тут как раз все зраду разгоняли, что всё плохо.Лет 8 назад я продавал только 1к. Это был такой доп доход.Потом оказалось, что все думают так же, а ниша 2к и 3к свободна.Так как в квартире самое дорогое это сунузлы и кухни, то при увеличении комнатности, расходы на ремонт увеличивались меньше, чем прибыль от продажи.Так я перешёл на несколько 3к, 2к. Но это не проф деятельность, а так - хобби