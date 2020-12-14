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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10655106561065710658
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 11:05

  beee написав:Ты читать умеешь, нет? 3 комнатную сдай
трешку всегда было сложно сдать, некоторые даже по комнатам сдают ). У нас аренда до сих пор считается чем то позорным, и тот кто может позволить себе трешку, скорее купит своё жильё. Недавно общались с человеком у него трое детей, ранее арендовал трешку, теперь арендует двушку. Говорит впервые выбирал квартиру не по этажу и состоянию, а по стоимости коммуналки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 11:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  beee написав:Ты читать умеешь, нет? 3 комнатную сдай
трешку всегда было сложно сдать, некоторые даже по комнатам сдают ). У нас аренда до сих пор считается чем то позорным, и тот кто может позволить себе трешку, скорее купит своё жильё. Недавно общались с человеком у него трое детей, ранее арендовал трешку, теперь арендует двушку. Говорит впервые выбирал квартиру не по этажу и состоянию, а по стоимости коммуналки.
Мне кто-то здесь посоветовал сдать, раз не продаётся, что я и сделал. Висела от нечего делать месяц, без особой надежды. Тут как раз все зраду разгоняли, что всё плохо.

Лет 8 назад я продавал только 1к. Это был такой доп доход.
Потом оказалось, что все думают так же, а ниша 2к и 3к свободна.

Так как в квартире самое дорогое это сунузлы и кухни, то при увеличении комнатности, расходы на ремонт увеличивались меньше, чем прибыль от продажи.
Так я перешёл на несколько 3к, 2к. Но это не проф деятельность, а так - хобби
Востаннє редагувалось beee в Суб 28 січ, 2023 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 11:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мені в якості хоббі наразі більше до вподоби депо.
Бо квартири генерують те, що й до війни. Але їх ліквідність вниз...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 11:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:Мені в якості хоббі наразі більше до вподоби депо.
Бо квартири генерують те, що й до війни. Але їх ліквідність вниз...
Аналогично
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 11:35

  Investor_K написав:Мені в якості хоббі наразі більше до вподоби депо.
Бо квартири генерують те, що й до війни. Але їх ліквідність вниз...

Это ж сколько свободных денег надо иметь чтобы жить с депо? В гривнах % интересные, но ближайший девал их (%) умножит на ноль. А если не повезет, то и тело депозита тоже покусает.

В валюте % смешные. Давать банкам 100куе чтобы получить 200 уе в месяц ? Мазохизм. Я в 15-16х с привата 50 куе забирал 2 года. Конверт депо тема временная, поэтому в качестве основного дохода не годится.

И тоже непонятно если покупателей станет больше чем валюты у НБУ, что он будет делать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 28 січ, 2023 11:40, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 11:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  Investor_K написав:Мені в якості хоббі наразі більше до вподоби депо.
Бо квартири генерують те, що й до війни. Але їх ліквідність вниз...

Это ж сколько свободных денег надо иметь чтобы жить с депо?
Если бы раньше тему с депо актуализировали, я бы в польше квартиру не покупал.
Теперь не знаешь, как попасть за бугор.
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 11:46

  beee написав:
vitaliian написав:
  Investor_K написав:Мені в якості хоббі наразі більше до вподоби депо.
Бо квартири генерують те, що й до війни. Але їх ліквідність вниз...

Это ж сколько свободных денег надо иметь чтобы жить с депо?
Если бы раньше тему с депо актуализировали, я бы в польше квартиру не покупал.
Теперь не знаешь, как попасть за бугор.
ещё до ковида была у меня мысль купить квартиру в Перемышле под сдачу в аренду, прямой поезд за полдня приехал. Но вовремя отказался. Как раз из за границ, которые могут закрыть в любой момент. К квартире нужен паспорт той же страны.
vitaliian
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  #<1 ... 10655106561065710658
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