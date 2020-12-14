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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 січ, 2023 11:05
beee написав:
Ты читать умеешь, нет? 3 комнатную сдай
трешку всегда было сложно сдать, некоторые даже по комнатам сдают ). У нас аренда до сих пор считается чем то позорным, и тот кто может позволить себе трешку, скорее купит своё жильё. Недавно общались с человеком у него трое детей, ранее арендовал трешку, теперь арендует двушку. Говорит впервые выбирал квартиру не по этажу и состоянию, а по стоимости коммуналки.
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vitaliian
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Додано: Суб 28 січ, 2023 11:28
vitaliian написав: beee написав:
Ты читать умеешь, нет? 3 комнатную сдай
трешку всегда было сложно сдать, некоторые даже по комнатам сдают ). У нас аренда до сих пор считается чем то позорным, и тот кто может позволить себе трешку, скорее купит своё жильё. Недавно общались с человеком у него трое детей, ранее арендовал трешку, теперь арендует двушку. Говорит впервые выбирал квартиру не по этажу и состоянию, а по стоимости коммуналки.
Мне кто-то здесь посоветовал сдать, раз не продаётся, что я и сделал. Висела от нечего делать месяц, без особой надежды. Тут как раз все зраду разгоняли, что всё плохо.
Лет 8 назад я продавал только 1к. Это был такой доп доход.
Потом оказалось, что все думают так же, а ниша 2к и 3к свободна.
Так как в квартире самое дорогое это сунузлы и кухни, то при увеличении комнатности, расходы на ремонт увеличивались меньше, чем прибыль от продажи.
Так я перешёл на несколько 3к, 2к. Но это не проф деятельность, а так - хобби
Востаннє редагувалось beee
в Суб 28 січ, 2023 11:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 11:30
Мені в якості хоббі наразі більше до вподоби депо.
Бо квартири генерують те, що й до війни. Але їх ліквідність вниз...
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Investor_K
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Додано: Суб 28 січ, 2023 11:32
Investor_K написав:Мені в якості хоббі наразі більше до вподоби депо.
Бо квартири генерують те, що й до війни. Але їх ліквідність вниз...
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Додано: Суб 28 січ, 2023 11:35
Investor_K написав:
Мені в якості хоббі наразі більше до вподоби депо.
Бо квартири генерують те, що й до війни. Але їх ліквідність вниз...
Это ж сколько свободных денег надо иметь чтобы жить с депо? В гривнах % интересные, но ближайший девал их (%) умножит на ноль. А если не повезет, то и тело депозита тоже покусает.
В валюте % смешные. Давать банкам 100куе чтобы получить 200 уе в месяц ? Мазохизм. Я в 15-16х с привата 50 куе забирал 2 года. Конверт депо тема временная, поэтому в качестве основного дохода не годится.
И тоже непонятно если покупателей станет больше чем валюты у НБУ, что он будет делать.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 28 січ, 2023 11:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 11:38
vitaliian написав: Investor_K написав:
Мені в якості хоббі наразі більше до вподоби депо.
Бо квартири генерують те, що й до війни. Але їх ліквідність вниз...
Это ж сколько свободных денег надо иметь чтобы жить с депо?
Если бы раньше тему с депо актуализировали, я бы в польше квартиру не покупал.
Теперь не знаешь, как попасть за бугор.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 11:46
beee написав: vitaliian написав: Investor_K написав:
Мені в якості хоббі наразі більше до вподоби депо.
Бо квартири генерують те, що й до війни. Але їх ліквідність вниз...
Это ж сколько свободных денег надо иметь чтобы жить с депо?
Если бы раньше тему с депо актуализировали, я бы в польше квартиру не покупал.
Теперь не знаешь, как попасть за бугор.
ещё до ковида была у меня мысль купить квартиру в Перемышле под сдачу в аренду, прямой поезд за полдня приехал. Но вовремя отказался. Как раз из за границ, которые могут закрыть в любой момент. К квартире нужен паспорт той же страны.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 13:03
‼В Уряді хочуть підвищити комунальні тарифи, щоб платити гідні зарплати енергетикам
Рішення можуть ухвалити після завершення опалювального сезону.
Голова НацКомісії пояснив, що підвищення тарифів дасть змогу збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 13:35
Investor_K написав:Мені в якості хоббі наразі більше до вподоби депо.
Бо квартири генерують те, що й до війни. Але їх ліквідність вниз...
Ні, до війни генерували 7%, а зараз 3%, якщо виходити з довоєнних цін хотілок. А якщо прийняти стадію прийняття і перерахувати вартість квартири, то може на 5-6% і вийде.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 13:38
fox767676 написав:ну может я что пропустил в крейзи 2021, но уровень 2019 еще точно не пробит, 2015 даже и не пахнет, хотя ситуация сейчас гораздо тяжелее
Еще.
Дно вроде было с лета 2016 на весну 2018?
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