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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 січ, 2023 13:42
Ромасик написав:
Investor_K написав:Мені в якості хоббі наразі більше до вподоби депо.
Бо квартири генерують те, що й до війни. Але їх ліквідність вниз...
Ні, до війни генерували 7%, а зараз 3%, якщо виходити з довоєнних цін хотілок. А якщо прийняти стадію прийняття і перерахувати вартість квартири, то може на 5-6% і вийде.
Вы не понимаете) сейчас даже 3% при гарантиях что дом не разрушат, а территорию не оккупируют это круто.
Занесите валюту в банк, какие гарантии? Фонд выплачивает только гривну. А большие суммы могут и заморозить и отдавать по 15 тыс грн в месяц.
Или какими то облигациями госстраха.
Недвижимость даже в войну (или "особенно в войну") - надёжный актив. (При условии что дом не разрушат, а территорию не оккупируют)
Ячейки не вариант, их сразу же разграбят, причем работники банка. Чтобы не достались врагу. Наличные отлично отбирают на вражеских блокпостах. На момент внутри страны инструментов сохранить сбережения практически ноль. Только недвижимость, подальше от линии фронта.
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vitaliian
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Додано: Суб 28 січ, 2023 13:49
vitaliian написав: Только недвижимость, подальше от линии фронта.
А депозит подалі від лінії фронту?
Чим вам гривня від фонду не нра?
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Ромасик
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Додано: Суб 28 січ, 2023 13:51
vitaliian написав:
В Уряді хочуть підвищити комунальні тарифи, щоб платити гідні зарплати енергетикам
Давно пора.
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Ромасик
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Додано: Суб 28 січ, 2023 13:58
Ромасик написав:
vitaliian написав: Только недвижимость, подальше от линии фронта.
А депозит подалі від лінії фронту?
Чим вам гривня від фонду не нра?
Під описану Віталіаном нерухомість найкраще попадає закордонна))) Якраз 3% і ні ракет, ні окупації
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gonchik74
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Додано: Суб 28 січ, 2023 14:10
vitaliian написав:
‼В Уряді хочуть підвищити комунальні тарифи, щоб платити гідні зарплати енергетикам
Рішення можуть ухвалити після завершення опалювального сезону.
Голова НацКомісії пояснив, що підвищення тарифів дасть змогу збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.
Можно ещё и военный сбор с 1,5% до 30-40% поднять чтоб платить достойную зарплату нашим защитникам, да и яйца с весны могут до цены страусиных подорожать.
И налог на недвигу привязать не к минималке в стране при расчёте, а к цене метра в Даймонд-Хилл и Линдене, или где там наши слуги жить полюбляють, а то отстраивать же разрушенное кацапьём тоже надо где-то деньги брать.
Принц Лимон-95й со своими соснами-Помидорами много чего умного придумать может
Главное про опыт Витьки-Батона не забывать
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барабашов
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Додано: Суб 28 січ, 2023 14:16
gonchik74 написав:
Під описану Віталіаном нерухомість найкраще попадає закордонна))) Якраз 3% і ні ракет, ні окупації
1. Порог входа.
2. Легализация
3. Местные налоги
4. Кто за заграничной квартирой будет присматривать, пыль вытирать, рыбок кормить, сдавать в аренду, ремонтировать текущий кран.
И много других вопросов
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vitaliian
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_Klim
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