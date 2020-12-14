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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10657106581065910660>
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 13:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав: Только недвижимость, подальше от линии фронта.

А депозит подалі від лінії фронту?
Чим вам гривня від фонду не нра?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 13:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
В Уряді хочуть підвищити комунальні тарифи, щоб платити гідні зарплати енергетикам

Давно пора.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 13:58

  Ромасик написав:
vitaliian написав: Только недвижимость, подальше от линии фронта.

А депозит подалі від лінії фронту?
Чим вам гривня від фонду не нра?

Під описану Віталіаном нерухомість найкраще попадає закордонна))) Якраз 3% і ні ракет, ні окупації
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 14:10

  vitaliian написав:
‼В Уряді хочуть підвищити комунальні тарифи, щоб платити гідні зарплати енергетикам

Рішення можуть ухвалити після завершення опалювального сезону.

Голова НацКомісії пояснив, що підвищення тарифів дасть змогу збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.


Можно ещё и военный сбор с 1,5% до 30-40% поднять чтоб платить достойную зарплату нашим защитникам, да и яйца с весны могут до цены страусиных подорожать.
И налог на недвигу привязать не к минималке в стране при расчёте, а к цене метра в Даймонд-Хилл и Линдене, или где там наши слуги жить полюбляють, а то отстраивать же разрушенное кацапьём тоже надо где-то деньги брать.
Принц Лимон-95й со своими соснами-Помидорами много чего умного придумать может
Главное про опыт Витьки-Батона не забывать
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 14:16

  gonchik74 написав:Під описану Віталіаном нерухомість найкраще попадає закордонна))) Якраз 3% і ні ракет, ні окупації

1. Порог входа.
2. Легализация
3. Местные налоги
4. Кто за заграничной квартирой будет присматривать, пыль вытирать, рыбок кормить, сдавать в аренду, ремонтировать текущий кран.
И много других вопросов
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 14:19

  Ромасик написав:А депозит подалі від лінії фронту?
Чим вам гривня від фонду не нра?
любое страхование строится на том, что страховые события происходят не одновременно со всеми застрахованными. Война это форс мажор, вполне вероятно при падении ВВП на 30% имеем рост количества проблемных кредитов.

Можно напечатать, но тогда булка хлеба будет стоить 300 грн.

Разумнее запустить курсовую карусель, чтобы люди достали деньги из матрасов, а потом заморозить, так хотя бы будет надежда на +/- стабильный курс. Меньше денег у людей, меньше нагрузка на обменник. Главное ведь армия а не депозитчики, да? Ну вот, никто не обидится.

Крч длинная история. Кто то должен остаться без денег, чтобы курс был стабильным. Депозитчики самая лёгкая добыча.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 28 січ, 2023 14:32, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 14:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
3. Местные налоги
4. Кто за заграничной квартирой будет присматривать, пыль вытирать, рыбок кормить,

Бігор.
І він каже там немає ніяких податків. Там безподатковий рай.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 14:33

  Ромасик написав:
vitaliian написав:
3. Местные налоги
4. Кто за заграничной квартирой будет присматривать, пыль вытирать, рыбок кормить,

Бігор.
І він каже там немає ніяких податків. Там безподатковий рай.
есть где даже доплачивают за переезд.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 14:50

  vitaliian написав:Недвижимость даже в войну (или "особенно в войну") - надёжный актив. (При условии что дом не разрушат, а территорию не оккупируют)

Ячейки не вариант, их сразу же разграбят, причем работники банка. Чтобы не достались врагу. Наличные отлично отбирают на вражеских блокпостах. На момент внутри страны инструментов сохранить сбережения практически ноль. Только недвижимость, подальше от линии фронта.

При полномасштабной войне, недвижимость крайне рисковый актив. Это осознали "не только лишь все"(с)
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 14:51

  reus написав:При полномасштабной войне, недвижимость крайне рисковый актив. Это осознали "не только лишь все
сколько сейчас стоят царские и довоенные особняки в центре Киева? Пережившие Сталина, Гитлера, Кравчука, Горбачева и пуйло переживут. И даже во время войны чего то стоят. А что с депозитами оформленными при указанных выше правителях?
vitaliian
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