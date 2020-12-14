vitaliian написав: Только недвижимость, подальше от линии фронта.
А депозит подалі від лінії фронту?
Чим вам гривня від фонду не нра?
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Додано: Суб 28 січ, 2023 13:49
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А депозит подалі від лінії фронту?
Чим вам гривня від фонду не нра?
Додано: Суб 28 січ, 2023 13:51
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Давно пора.
Додано: Суб 28 січ, 2023 13:58
Додано: Суб 28 січ, 2023 14:10
Можно ещё и военный сбор с 1,5% до 30-40% поднять чтоб платить достойную зарплату нашим защитникам, да и яйца с весны могут до цены страусиных подорожать.
И налог на недвигу привязать не к минималке в стране при расчёте, а к цене метра в Даймонд-Хилл и Линдене, или где там наши слуги жить полюбляють, а то отстраивать же разрушенное кацапьём тоже надо где-то деньги брать.
Принц Лимон-95й со своими соснами-Помидорами много чего умного придумать может
Главное про опыт Витьки-Батона не забывать
Додано: Суб 28 січ, 2023 14:16
1. Порог входа.
2. Легализация
3. Местные налоги
4. Кто за заграничной квартирой будет присматривать, пыль вытирать, рыбок кормить, сдавать в аренду, ремонтировать текущий кран.
И много других вопросов
Додано: Суб 28 січ, 2023 14:19
любое страхование строится на том, что страховые события происходят не одновременно со всеми застрахованными. Война это форс мажор, вполне вероятно при падении ВВП на 30% имеем рост количества проблемных кредитов.
Можно напечатать, но тогда булка хлеба будет стоить 300 грн.
Разумнее запустить курсовую карусель, чтобы люди достали деньги из матрасов, а потом заморозить, так хотя бы будет надежда на +/- стабильный курс. Меньше денег у людей, меньше нагрузка на обменник. Главное ведь армия а не депозитчики, да? Ну вот, никто не обидится.
Крч длинная история. Кто то должен остаться без денег, чтобы курс был стабильным. Депозитчики самая лёгкая добыча.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 28 січ, 2023 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 січ, 2023 14:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Бігор.
І він каже там немає ніяких податків. Там безподатковий рай.
Додано: Суб 28 січ, 2023 14:33
Додано: Суб 28 січ, 2023 14:50
При полномасштабной войне, недвижимость крайне рисковый актив. Это осознали "не только лишь все"(с)
Додано: Суб 28 січ, 2023 14:51
сколько сейчас стоят царские и довоенные особняки в центре Киева? Пережившие Сталина, Гитлера, Кравчука, Горбачева и пуйло переживут. И даже во время войны чего то стоят. А что с депозитами оформленными при указанных выше правителях?
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