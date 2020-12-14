Додано: Суб 28 січ, 2023 15:10

reus написав: Никого не хочу пугать. Но сами можете по гуглить с открытых источников и заявлений наших военных. Сколько у кацапов ракет с300 и с400, куда они могут долететь, сколько летит ракета по времени и может ли наша ПВО на сегодня сбить Никого не хочу пугать. Но сами можете по гуглить с открытых источников и заявлений наших военных. Сколько у кацапов ракет с300 и с400, куда они могут долететь, сколько летит ракета по времени и может ли наша ПВО на сегодня сбить

даже в мирной жизни может упасть кирпич на голову или наркоман прирезать в подворотне. Конечно в периоды войны риски возрастают. Я разве писал что недвижимость безрисковое вложение? Всего лишь сравнил ее с другими инструментами (депозиты, наличные в ячейке, ОВГЗ и т.д.). Если считаете что держать дома 100куе наличными безопаснее, чем с400, я вас ни в чем переубеждать не буду.Имхо лучше несколько объектов в разных городах. Какие то выживут. А наличка там же и сгорит, если по одной из квартир неудачно прилетит. Стоимость недвижимости возможно компенсируют, как ремонтируют за счёт государства окна и крыши в Ирпене, наличные точно компенсировать не будут.