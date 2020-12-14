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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10658106591066010661>
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 14:54

  vitaliian написав:сколько сейчас стоят царские и довоенные особняки в центре Киева? Пережившие Сталина, Гитлера, Кравчука, Горбачева и пуйло переживут.

А сколько стоят разбомбленные дома в Мариуполе?
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 14:56

  reus написав:
  vitaliian написав:сколько сейчас стоят царские и довоенные особняки в центре Киева? Пережившие Сталина, Гитлера, Кравчука, Горбачева и пуйло переживут.

А сколько стоят разбомбленные дома в Мариуполе?

  vitaliian написав:Только недвижимость, подальше от линии фронта.

Мариуполь как то попадает под этот критерий, или вам просто поговорить?

Харьков Мариуполь изначально были высокорисковыми после 2014. Если кем то и ожидалась широкомасштабная война то началась бы она именно с этих городов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 15:01

  Damien написав:
  vvvnnn написав:Кияни, порадьте, будь ласка, що вибрати в однаковій ціновій категорії для покупки(вторинне дешеве). Квадрат подобається інфраструктурою, парками, а Відрадний може бути кращим за станом за ту ж ціну і ближче до метро-центру, але якось похмуріше. Якщо тільки з цих двох?

Если только из этих двух локаций, то возле Колибриса интереснее. В 2015 знакомый смотрел двушку за 34тыс в девятиэтажке, которая окнами на Квадрат. Еще тогда отметил, что из всей Борщаговки это скорее всего лучшая локация

Искушённый дизайном критик, знает толк в локациях борщаговки с окнами на квадрат. Интересно посмотреть на ремонт критика с "лакированным дубовым плинтусом" 😅
Востаннє редагувалось beee в Суб 28 січ, 2023 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 15:04

  vitaliian написав:
  reus написав:
  vitaliian написав:сколько сейчас стоят царские и довоенные особняки в центре Киева? Пережившие Сталина, Гитлера, Кравчука, Горбачева и пуйло переживут.

А сколько стоят разбомбленные дома в Мариуполе?

  vitaliian написав:Только недвижимость, подальше от линии фронта.

Мариуполь как то попадает под этот критерий, или вам просто поговорить?

Харьков Мариуполь изначально были высокорисковыми после 2014. Потому что если кем то и ожидалась широкомасштабная война то началась бы она именно с этих городов.

Никого не хочу пугать. Но сами можете по гуглить с открытых источников и заявлений наших военных. Сколько у кацапов ракет с300 и с400, куда они могут долететь, сколько летит ракета по времени и может ли наша ПВО на сегодня сбить. На территории Украины на сегодня, к сожалению, на мой взгляд, любая недвижимость, это высоко рисковый актив.
Востаннє редагувалось reus в Суб 28 січ, 2023 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 15:10

  reus написав:Никого не хочу пугать. Но сами можете по гуглить с открытых источников и заявлений наших военных. Сколько у кацапов ракет с300 и с400, куда они могут долететь, сколько летит ракета по времени и может ли наша ПВО на сегодня сбить
даже в мирной жизни может упасть кирпич на голову или наркоман прирезать в подворотне. Конечно в периоды войны риски возрастают. Я разве писал что недвижимость безрисковое вложение? Всего лишь сравнил ее с другими инструментами (депозиты, наличные в ячейке, ОВГЗ и т.д.). Если считаете что держать дома 100куе наличными безопаснее, чем с400, я вас ни в чем переубеждать не буду.

Имхо лучше несколько объектов в разных городах. Какие то выживут. А наличка там же и сгорит, если по одной из квартир неудачно прилетит. Стоимость недвижимости возможно компенсируют, как ремонтируют за счёт государства окна и крыши в Ирпене, наличные точно компенсировать не будут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 16:03

  reus написав:Никого не хочу пугать. Но сами можете по гуглить с открытых источников и заявлений наших военных. Сколько у кацапов ракет с300 и с400, куда они могут долететь, сколько летит ракета по времени и может ли наша ПВО на сегодня сбить. На территории Украины на сегодня, к сожалению, на мой взгляд, любая недвижимость, это высоко рисковый актив.

Спасибо кэп.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 16:17

  reus написав:
  vitaliian написав:сколько сейчас стоят царские и довоенные особняки в центре Киева? Пережившие Сталина, Гитлера, Кравчука, Горбачева и пуйло переживут.

А сколько стоят разбомбленные дома в Мариуполе?

а ТЕМУ ВЕТКИ прочитать не пробовали?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 16:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  reus написав:При полномасштабной войне, недвижимость крайне рисковый актив. Это осознали "не только лишь все
сколько сейчас стоят царские и довоенные особняки в центре Киева? Пережившие Сталина, Гитлера, Кравчука, Горбачева и пуйло переживут.

На Саксаганского один не пережил.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 17:25

  Ромасик написав:
vitaliian написав:
  reus написав:При полномасштабной войне, недвижимость крайне рисковый актив. Это осознали "не только лишь все
сколько сейчас стоят царские и довоенные особняки в центре Киева? Пережившие Сталина, Гитлера, Кравчука, Горбачева и пуйло переживут.

На Саксаганского один не пережил.

там стоимость земли под домом такая что по итогу владельцы будут в хорошем профите)
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 19:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:На Саксаганского один не пережил.

там стоимость земли под домом такая что по итогу владельцы будут в хорошем профите)

Но владельцы тоже не пережили. Увы и ах.
Ромасик
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  #<1 ... 10658106591066010661>
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