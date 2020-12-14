Правильно Ромасик, цель каждого владельца - пережить войну. Активы в долгу не останутся. А если надо, сами все долги хозяина раздадут.
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Додано: Суб 28 січ, 2023 19:15
Правильно Ромасик, цель каждого владельца - пережить войну. Активы в долгу не останутся. А если надо, сами все долги хозяина раздадут.
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