Правильно Ромасик, цель каждого владельца - пережить войну. Активы в долгу не останутся. А будет надо, сами все долги хозяина раздадут.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 січ, 2023 19:15
Правильно Ромасик, цель каждого владельца - пережить войну. Активы в долгу не останутся. А будет надо, сами все долги хозяина раздадут.
Додано: Суб 28 січ, 2023 23:28
- Это ваши слова.
Я не писал, что наличные безопасно держать, хотя под вишенкой закопанные деньги не самый плохой вариант
Додано: Суб 28 січ, 2023 23:34
Расшифровываю лично для Вас! Я считаю, что сейчас в Киеве покупать квартиры не стоит, т. к. актив рисковый. Соответственно в т. ч. и поэтому цены вниз. Навел пример Мариуполя. Сказал, что у кацапов есть ракеты с300 и это непосредственно касается РН Киева. Так в ТЕМУ ВЕТКИ?
Додано: Суб 28 січ, 2023 23:41
А причем тут стоимость земли? Земля принадлежит городу. Заработают местная власть и застройщик (там будет типа сквер, потом продадут землю и застроят). Потерпевшим предложили в качестве компенсации или квартиру в дупе Киева или деньги (согласно оценки, которая может отличаться от рыночной на 50% не в пользу владельца)
Додано: Суб 28 січ, 2023 23:44
надёжный и безрисковый не одно и то же. Надёжный актив тоже несёт риски, даже без войны.
Упрощённо, количество ресурсов на земле примерно одинаковое, (или по крайней мере их количество регулируется как добыча нефти) Значит, если кто то зарабатывает, другой кто то теряет. Не могут оба зарабатывать при одинаковом количестве ресурсов.
Это одинаково работает как для Форекса, так и для особняков в центре Парижа.
Но степень риска у Форекса и недвижимости разная, потому в первом случае имеется высокая волатильность, а у недвижимости такого свойства нет.
Чтобы недвижимость выросла в разы, нужно покупателям раздать халявных денег (например ипотеку), а чтобы упала - город нужно разрушить как Бахмут/Мариуполь или кошмарить как Харьков. Без крайностей, цены будут в пределах своих обычных диапазонов.
?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 28 січ, 2023 23:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 січ, 2023 23:53
Так и запишем: Если актив надежный, то он рискованный!
Вы в школе синонимы проходили?
№52
Додано: Нед 29 січ, 2023 00:00
reus это просто проверяется обычным включением мозгов. Царские дома в центре Киева надежный актив? Сколько властей они пережили и до сих пор чего то стоят. При этом они подвержены рискам. В том числе с300-с400. Перестали они от этого быть надёжным активом? Распродают их по 5 копеек пару? Просто включить мозг.
Додано: Нед 29 січ, 2023 00:12
Распродавать за 5 копеек никто не будет, но -50% от 2021 года мы через время увидим.
А надежный или рисковый актив недвижимость Киева, действительно могут оценить люди, у которых присутствуют мозги!
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