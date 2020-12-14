Додано: Суб 28 січ, 2023 23:44

reus написав: Это ваши слова.

Я не писал, что наличные безопасно держать, хотя под вишенкой закопанные деньги не самый плохой вариант Это ваши слова.Я не писал, что наличные безопасно держать, хотя под вишенкой закопанные деньги не самый плохой вариант

надёжный и безрисковый не одно и то же. Надёжный актив тоже несёт риски, даже без войны.Упрощённо, количество ресурсов на земле примерно одинаковое, (или по крайней мере их количество регулируется как добыча нефти) Значит, если кто то зарабатывает, другой кто то теряет. Не могут оба зарабатывать при одинаковом количестве ресурсов.Это одинаково работает как для Форекса, так и для особняков в центре Парижа.Но степень риска у Форекса и недвижимости разная, потому в первом случае имеется высокая волатильность, а у недвижимости такого свойства нет.Чтобы недвижимость выросла в разы, нужно покупателям раздать халявных денег (например ипотеку), а чтобы упала - город нужно разрушить как Бахмут/Мариуполь или кошмарить как Харьков. Без крайностей, цены будут в пределах своих обычных диапазонов.