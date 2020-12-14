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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10659106601066110662>
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 19:15

  Ромасик написав:
Прохожий написав:На Саксаганского один не пережил.

там стоимость земли под домом такая что по итогу владельцы будут в хорошем профите)

Но владельцы тоже не пережили. Увы и ах.

Правильно Ромасик, цель каждого владельца - пережить войну. Активы в долгу не останутся. А будет надо, сами все долги хозяина раздадут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 23:28

  vitaliian написав:
  reus написав:Никого не хочу пугать. Но сами можете по гуглить с открытых источников и заявлений наших военных. Сколько у кацапов ракет с300 и с400, куда они могут долететь, сколько летит ракета по времени и может ли наша ПВО на сегодня сбить
даже в мирной жизни может упасть кирпич на голову или наркоман прирезать в подворотне. Конечно в периоды войны риски возрастают. Я разве писал что недвижимость безрисковое вложение? Всего лишь сравнил ее с другими инструментами (депозиты, наличные в ячейке, ОВГЗ и т.д.). Если считаете что держать дома 100куе наличными безопаснее, чем с400, я вас ни в чем переубеждать не буду.

Имхо лучше несколько объектов в разных городах. Какие то выживут. А наличка там же и сгорит, если по одной из квартир неудачно прилетит. Стоимость недвижимости возможно компенсируют, как ремонтируют за счёт государства окна и крыши в Ирпене, наличные точно компенсировать не будут.

Недвижимость даже в войну (или "особенно в войну") - надёжный актив.
- Это ваши слова.
Я не писал, что наличные безопасно держать, хотя под вишенкой закопанные деньги не самый плохой вариант :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 23:34

  Прохожий написав:
  reus написав:
  vitaliian написав:сколько сейчас стоят царские и довоенные особняки в центре Киева? Пережившие Сталина, Гитлера, Кравчука, Горбачева и пуйло переживут.

А сколько стоят разбомбленные дома в Мариуполе?

а ТЕМУ ВЕТКИ прочитать не пробовали?

Расшифровываю лично для Вас! Я считаю, что сейчас в Киеве покупать квартиры не стоит, т. к. актив рисковый. Соответственно в т. ч. и поэтому цены вниз. Навел пример Мариуполя. Сказал, что у кацапов есть ракеты с300 и это непосредственно касается РН Киева. Так в ТЕМУ ВЕТКИ?
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 23:41

  Прохожий написав:там стоимость земли под домом такая что по итогу владельцы будут в хорошем профите)
А причем тут стоимость земли? Земля принадлежит городу. Заработают местная власть и застройщик (там будет типа сквер, потом продадут землю и застроят). Потерпевшим предложили в качестве компенсации или квартиру в дупе Киева или деньги (согласно оценки, которая может отличаться от рыночной на 50% не в пользу владельца)
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 23:44

  reus написав:Это ваши слова.
Я не писал, что наличные безопасно держать, хотя под вишенкой закопанные деньги не самый плохой вариант
надёжный и безрисковый не одно и то же. Надёжный актив тоже несёт риски, даже без войны.

Упрощённо, количество ресурсов на земле примерно одинаковое, (или по крайней мере их количество регулируется как добыча нефти) Значит, если кто то зарабатывает, другой кто то теряет. Не могут оба зарабатывать при одинаковом количестве ресурсов.

Это одинаково работает как для Форекса, так и для особняков в центре Парижа.

Но степень риска у Форекса и недвижимости разная, потому в первом случае имеется высокая волатильность, а у недвижимости такого свойства нет.

Чтобы недвижимость выросла в разы, нужно покупателям раздать халявных денег (например ипотеку), а чтобы упала - город нужно разрушить как Бахмут/Мариуполь или кошмарить как Харьков. Без крайностей, цены будут в пределах своих обычных диапазонов.
?
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 28 січ, 2023 23:55, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 23:53

:D
  vitaliian написав:надёжный и безрисковый не одно и то же.

Так и запишем: Если актив надежный, то он рискованный! :D
Вы в школе синонимы проходили?
https://sinonim.org/s/%D0%BD%D0%B0%D0%B ... 1%8B%D0%B9

№52
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 00:00

reus это просто проверяется обычным включением мозгов. Царские дома в центре Киева надежный актив? Сколько властей они пережили и до сих пор чего то стоят. При этом они подвержены рискам. В том числе с300-с400. Перестали они от этого быть надёжным активом? Распродают их по 5 копеек пару? Просто включить мозг.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 00:12

  vitaliian написав:reus это просто проверяется обычным включением мозгов. Царские дома в центре Киева надежный актив? Сколько властей они пережили и до сих пор чего то стоят. При этом они подвержены рискам. В том числе с300-с400. Перестали они от этого быть надёжным активом? Распродают их по 5 копеек пару? Просто включить мозг.

Распродавать за 5 копеек никто не будет, но -50% от 2021 года мы через время увидим.
А надежный или рисковый актив недвижимость Киева, действительно могут оценить люди, у которых присутствуют мозги!
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 01:32

  reus написав:
  vitaliian написав:reus это просто проверяется обычным включением мозгов. Царские дома в центре Киева надежный актив? Сколько властей они пережили и до сих пор чего то стоят. При этом они подвержены рискам. В том числе с300-с400. Перестали они от этого быть надёжным активом? Распродают их по 5 копеек пару? Просто включить мозг.

Распродавать за 5 копеек никто не будет, но -50% от 2021 года мы через время увидим.
А надежный или рисковый актив недвижимость Киева, действительно могут оценить люди, у которых присутствуют мозги!

Минус 50% от цены Линдена и ТТ от застройщика мы увидим? А Сержика прелесть с ламинатным коридором в 7 метров надвое тоже сложится от +-1куе/метр?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 09:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Знакомый с сумкой денег объездил всю ЗУ. После возвращения, деокупации Киева, осенью у него их вынесли из сейфа квартиры.
Рисков ноль, проверено.
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