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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 січ, 2023 09:43
beee написав:
Знакомый с сумкой денег объездил всю ЗУ. После возвращения, деокупации Киева, осенью у него их вынесли из сейфа квартиры.
Рисков ноль, проверено.
reus написав:
хотя под вишенкой закопанные деньги не самый плохой вариант
вместе с хозяином...
reus написав:
А надежный или рисковый актив недвижимость Киева, действительно могут оценить люди, у которых присутствуют мозги
В Днепре был такой Костя валютчик, работал на Московской. Ездил с охраной. Замочили вместе с охраной. Барабашов должен помнить. Наличные - очень токсичный актив. Было бы у него 10 квартир в Киеве, жил бы себе спокойно в теплой стране. Пускай ваши с300 пару из них разрушат. 8 останется и мозги кстати будут целее.
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Додано: Нед 29 січ, 2023 10:10
МУСТАФА НАЙЕМ ВОЗГЛАВИЛ АГЕНТСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
Ну всё. Можно быть спокойным
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Додано: Нед 29 січ, 2023 10:20
reus написав: Прохожий написав:
там стоимость земли под домом такая что по итогу владельцы будут в хорошем профите)
А причем тут стоимость земли? Земля принадлежит городу. Заработают местная власть и застройщик (там будет типа сквер, потом продадут землю и застроят). Потерпевшим предложили в качестве компенсации или квартиру в дупе Киева или деньги (согласно оценки, которая может отличаться от рыночной на 50% не в пользу владельца
)
это не более чем ваши фантазии
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Додано: Нед 29 січ, 2023 10:41
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Реус, 400куе. Премия за трендовость.
Стадия отрицание, перешла в стадию отчаяние!)
Пока что у меня стадия "пох".
Першу букву потрібно замінити на л - так буде точніше)
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Додано: Нед 29 січ, 2023 10:53
День в Вене начинается потрясающее - душистый кофе, три нежнейших свежевыпеченных круасана и зарядка на маленьком балкончике перед принятием горячей лавандовой ванны!
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Додано: Нед 29 січ, 2023 11:01
cherchiltank написав: airmax78 написав:
Пока что у меня стадия "пох".
Першу букву потрібно замінити на л - так буде точніше)
Ни в коем случае! С броней, высокой валютной зарплатой, в Вене, и единственным активом в Украине, который случайно оказался на КРЖН, эрмакс может позволить себе любые фантазии в отношении как КРЖН, так и актива!
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adeges
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_Klim
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