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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10659106601066110662
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 09:43

  beee написав:Знакомый с сумкой денег объездил всю ЗУ. После возвращения, деокупации Киева, осенью у него их вынесли из сейфа квартиры.
Рисков ноль, проверено.

  reus написав:хотя под вишенкой закопанные деньги не самый плохой вариант
вместе с хозяином...
  reus написав:А надежный или рисковый актив недвижимость Киева, действительно могут оценить люди, у которых присутствуют мозги


В Днепре был такой Костя валютчик, работал на Московской. Ездил с охраной. Замочили вместе с охраной. Барабашов должен помнить. Наличные - очень токсичный актив. Было бы у него 10 квартир в Киеве, жил бы себе спокойно в теплой стране. Пускай ваши с300 пару из них разрушат. 8 останется и мозги кстати будут целее.
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 10:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

МУСТАФА НАЙЕМ ВОЗГЛАВИЛ АГЕНТСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Ну всё. Можно быть спокойным
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 10:20

  reus написав:
  Прохожий написав:там стоимость земли под домом такая что по итогу владельцы будут в хорошем профите)
А причем тут стоимость земли? Земля принадлежит городу. Заработают местная власть и застройщик (там будет типа сквер, потом продадут землю и застроят). Потерпевшим предложили в качестве компенсации или квартиру в дупе Киева или деньги (согласно оценки, которая может отличаться от рыночной на 50% не в пользу владельца)

это не более чем ваши фантазии
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:01

  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:Пока что у меня стадия "пох".

Першу букву потрібно замінити на л - так буде точніше)


Ни в коем случае! С броней, высокой валютной зарплатой, легально находясь в Вене, и с единственным активом в Украине, который случайно оказался на КРЖН, эрмакс может позволить себе любые фантазии в отношении как КРЖН, так и актива!
Востаннє редагувалось adeges в Нед 29 січ, 2023 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 12:41

  adeges написав:
  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:Пока что у меня стадия "пох".

Першу букву потрібно замінити на л - так буде точніше)


Ни в коем случае! С броней, высокой валютной зарплатой, легально находясь в Вене, и с единственным активом в Украине, который случайно оказался на КРЖН, эрмакс может позволить себе любые фантазии в отношении как КРЖН, так и актива!
а я на Макса стороне. Его там гоняет 4 женщины. Любой бы на его месте захотел обратно в Украину. Но нельзя, долг есть долг. Надо отрабатывать.
vitaliian
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  #<1 ... 10659106601066110662
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