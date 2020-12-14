Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Знакомый с сумкой денег объездил всю ЗУ. После возвращения, деокупации Киева, осенью у него их вынесли из сейфа квартиры. Рисков ноль, проверено.
reus написав:хотя под вишенкой закопанные деньги не самый плохой вариант
вместе с хозяином...
reus написав:А надежный или рисковый актив недвижимость Киева, действительно могут оценить люди, у которых присутствуют мозги
В Днепре был такой Костя валютчик, работал на Московской. Ездил с охраной. Замочили вместе с охраной. Барабашов должен помнить. Наличные - очень токсичный актив. Было бы у него 10 квартир в Киеве, жил бы себе спокойно в теплой стране. Пускай ваши с300 пару из них разрушат. 8 останется и мозги кстати будут целее.
Прохожий написав:там стоимость земли под домом такая что по итогу владельцы будут в хорошем профите)
А причем тут стоимость земли? Земля принадлежит городу. Заработают местная власть и застройщик (там будет типа сквер, потом продадут землю и застроят). Потерпевшим предложили в качестве компенсации или квартиру в дупе Киева или деньги (согласно оценки, которая может отличаться от рыночной на 50% не в пользу владельца)
Першу букву потрібно замінити на л - так буде точніше)
Ни в коем случае! С броней, высокой валютной зарплатой, легально находясь в Вене, и с единственным активом в Украине, который случайно оказался на КРЖН, эрмакс может позволить себе любые фантазии в отношении как КРЖН, так и актива!
Востаннє редагувалось adeges в Нед 29 січ, 2023 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Першу букву потрібно замінити на л - так буде точніше)
Ни в коем случае! С броней, высокой валютной зарплатой, легально находясь в Вене, и с единственным активом в Украине, который случайно оказался на КРЖН, эрмакс может позволить себе любые фантазии в отношении как КРЖН, так и актива!
а я на Макса стороне. Его там гоняет 4 женщины. Любой бы на его месте захотел обратно в Украину. Но нельзя, долг есть долг. Надо отрабатывать.
Прохожий написав:там стоимость земли под домом такая что по итогу владельцы будут в хорошем профите)
А причем тут стоимость земли? Земля принадлежит городу. Заработают местная власть и застройщик (там будет типа сквер, потом продадут землю и застроят). Потерпевшим предложили в качестве компенсации или квартиру в дупе Киева или деньги (согласно оценки, которая может отличаться от рыночной на 50% не в пользу владельца)
Большинство украинских владельцев квартир являются лишь собственниками воздуха между стенами?
Если вы владеете квартирой, это еще не значит, что земля под домом тоже ваша. Если власти не примут решение о закреплении земли за владельцами многоквартирных домов, никто не сможет гарантировать сохранность жилья.
Компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье будут определять комиссии при органах местного самоуправления https://ru.interfax.com.ua/news/economic/823783.html Щодо затвердження порядку безоплатної передачі земельних ділянок у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку зазначимо, що на сьогодні Кабінет міністрів України досі не затвердив вказаний нормативно-правовий акт.
Враховуючи активну пропаганду створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, здавалося б, законодавець передбачить спрощений порядок оформлення прав на земельні ділянки такими об’єднанням. Проте на сьогодні не тільки спрощений, а й жодний порядок не розроблений. Тож на сьогодні ОСББ може оформити земельну ділянку або в оренду, або в постійне користування. https://sud.ua/ru/news/publication/1409 ... m-budinkom На сегодня юристы (причем крутые адвокаты) моего ОСББ больше 2-х лет пытаются оформить землю под нашим домом, пока это может, растянутся на долгие годы. Я Вы тут рассказываете о собственниках земли на Жилянской, где наверняка, даже ОСББ не создано. Да, и самое главное оценка стоимости квартиры может отличаться на 50%. Это я вам говорю, как человек, который много раз с этим сталкивался на практике. Какой-то карманный оценщик оценит ниже рынка, а власти скажут, но не нравится, езжай в дупу Киева жить! На сколько я понимаю, то на сегодня четкий механизм законом не определен, поэтому местные власти сами рулят.
Чарівне місто - чудовий ЖК зі своєю станцією метро. При чому в метро завжди сожна сісти. Поруч сосновий ліс і ППС. Неймовірні краєвиди. 10 хв до аеропорту Бориспіль. Хоча там ще є вудсторія і оберіг-2. І оберіг-1.
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 29 січ, 2023 14:44, всього редагувалось 2 разів.