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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1066010661106621066310664>
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 09:43

  beee написав:Знакомый с сумкой денег объездил всю ЗУ. После возвращения, деокупации Киева, осенью у него их вынесли из сейфа квартиры.
Рисков ноль, проверено.

  reus написав:хотя под вишенкой закопанные деньги не самый плохой вариант
вместе с хозяином...
  reus написав:А надежный или рисковый актив недвижимость Киева, действительно могут оценить люди, у которых присутствуют мозги


В Днепре был такой Костя валютчик, работал на Московской. Ездил с охраной. Замочили вместе с охраной. Барабашов должен помнить. Наличные - очень токсичный актив. Было бы у него 10 квартир в Киеве, жил бы себе спокойно в теплой стране. Пускай ваши с300 пару из них разрушат. 8 останется и мозги кстати будут целее.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 10:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

МУСТАФА НАЙЕМ ВОЗГЛАВИЛ АГЕНТСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Ну всё. Можно быть спокойным
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 10:20

  reus написав:
  Прохожий написав:там стоимость земли под домом такая что по итогу владельцы будут в хорошем профите)
А причем тут стоимость земли? Земля принадлежит городу. Заработают местная власть и застройщик (там будет типа сквер, потом продадут землю и застроят). Потерпевшим предложили в качестве компенсации или квартиру в дупе Киева или деньги (согласно оценки, которая может отличаться от рыночной на 50% не в пользу владельца)

это не более чем ваши фантазии
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:01

  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:Пока что у меня стадия "пох".

Першу букву потрібно замінити на л - так буде точніше)


Ни в коем случае! С броней, высокой валютной зарплатой, легально находясь в Вене, и с единственным активом в Украине, который случайно оказался на КРЖН, эрмакс может позволить себе любые фантазии в отношении как КРЖН, так и актива!
Востаннє редагувалось adeges в Нед 29 січ, 2023 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 12:41

  adeges написав:
  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:Пока что у меня стадия "пох".

Першу букву потрібно замінити на л - так буде точніше)


Ни в коем случае! С броней, высокой валютной зарплатой, легально находясь в Вене, и с единственным активом в Украине, который случайно оказался на КРЖН, эрмакс может позволить себе любые фантазии в отношении как КРЖН, так и актива!
а я на Макса стороне. Его там гоняет 4 женщины. Любой бы на его месте захотел обратно в Украину. Но нельзя, долг есть долг. Надо отрабатывать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 14:21

А что такого крутого есть в риверстоуне, что он такой дорогой? (В сравнении со Славутич)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 14:25

  Прохожий написав:
  reus написав:
  Прохожий написав:там стоимость земли под домом такая что по итогу владельцы будут в хорошем профите)
А причем тут стоимость земли? Земля принадлежит городу. Заработают местная власть и застройщик (там будет типа сквер, потом продадут землю и застроят). Потерпевшим предложили в качестве компенсации или квартиру в дупе Киева или деньги (согласно оценки, которая может отличаться от рыночной на 50% не в пользу владельца)

это не более чем ваши фантазии

Владельцам квартир в разрушенном доме, расположенном в Шевченковском районе Киева, предложили переехать в другую новостройку, но на Левом берегу возле Красного Хутора. Жители отказываются переезжать на окраины и просят заняться ремонтом хотя бы уцелевшей части дома, пережившего две войны. © https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/a ... evyj-bereh

Згодом міська влада вирішуватиме подальшу доля будівлі: знести його, перетворити на сквер пам’яті

На сьогодні місто запропонувало власникам втрачених квартир два шляхи вирішення питання. Перший — їм дадуть взамін квартири у новобудові, однак не в Шевченківському районі, а у Дарницькому.

Другий варіант — провести оцінку помешкання у тому стані, в якому воно було до атаки дрона, і виплатити мешканцям повну суму за втрачене житло. Її визначатимуть спеціалісти з оцінки нерухомості

https://vechirniy.kyiv.ua/news/73426/

Большинство украинских владельцев квартир являются лишь собственниками воздуха между стенами?
Если вы владеете квартирой, это еще не значит, что земля под домом тоже ваша. Если власти не примут решение о закреплении земли за владельцами многоквартирных домов, никто не сможет гарантировать сохранность жилья.

https://investhelp.com.ua/ua/content/bo ... ha-mezhdu-

Компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье будут определять комиссии при органах местного самоуправления
https://ru.interfax.com.ua/news/economic/823783.html
Щодо затвердження порядку безоплатної передачі земельних ділянок у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку зазначимо, що на сьогодні Кабінет міністрів України досі не затвердив вказаний нормативно-правовий акт.

Враховуючи активну пропаганду створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, здавалося б, законодавець передбачить спрощений порядок оформлення прав на земельні ділянки такими об’єднанням. Проте на сьогодні не тільки спрощений, а й жодний порядок не розроблений. Тож на сьогодні ОСББ може оформити земельну ділянку або в оренду, або в постійне користування.
https://sud.ua/ru/news/publication/1409 ... m-budinkom
На сегодня юристы (причем крутые адвокаты) моего ОСББ больше 2-х лет пытаются оформить землю под нашим домом, пока это может, растянутся на долгие годы. Я Вы тут рассказываете о собственниках земли на Жилянской, где наверняка, даже ОСББ не создано. :mrgreen:
Да, и самое главное оценка стоимости квартиры может отличаться на 50%. Это я вам говорю, как человек, который много раз с этим сталкивался на практике. Какой-то карманный оценщик оценит ниже рынка, а власти скажут, если не нравится, езжай в дупу Киева жить! На сколько я понимаю, то на сегодня четкий механизм законом не определен, поэтому местные власти сами рулят.
Востаннє редагувалось reus в Нед 29 січ, 2023 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 14:41

  reus написав:Владельцам квартир в разрушенном доме, расположенном в Шевченковском районе Киева, предложили переехать в другую новостройку, но на Левом берегу возле Красного Хутора. Жители отказываются переезжать на окраины и просят заняться ремонтом хотя бы уцелевшей части дома, пережившего две войны. ©

Чарівне місто - чудовий ЖК зі своєю станцією метро. При чому в метро завжди сожна сісти. Поруч сосновий ліс і ППС. Неймовірні краєвиди. 10 хв до аеропорту Бориспіль.
Хоча там ще є вудсторія і оберіг-2. І оберіг-1.
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 29 січ, 2023 14:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 14:42

  beee написав:Знакомый с сумкой денег объездил всю ЗУ. После возвращения, деокупации Киева, осенью у него их вынесли из сейфа квартиры.
Рисков ноль, проверено.

А зачем он держал в сейфе квартиры? Есть много способов сохранить деньги. Было бы желание и немного мозгов!
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 14:53

  Ромасик написав:А что такого крутого есть в риверстоуне, что он такой дорогой? (В сравнении со Славутич)

Хотя не очень то и дорого
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gene ... QOvJB.html
В 2 раза дешевле, чем бее свою пивнуху в севене.
Ромасик
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