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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 січ, 2023 15:03
reus написав: beee написав:
Знакомый с сумкой денег объездил всю ЗУ. После возвращения, деокупации Киева, осенью у него их вынесли из сейфа квартиры.
Рисков ноль, проверено.
А зачем он держал в сейфе квартиры? Есть много способов сохранить деньги. Было бы желание и немного мозгов!
Так так понимаю, ваши "много способов" вы здесь раскрывать не намерены. Во всем мире деньги хранят в сейфах или на счетах в банках. Неужели вы что то новое изобрели? Сейфы иногда грабят, а банки бывает банкротятся или вводят лимиты, по 300$ в сутки например, и 30куе потом приходится снимать полгода.
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vitaliian
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Додано: Нед 29 січ, 2023 15:13
vitaliian написав:
Так так понимаю, ваши "много способов" вы здесь раскрывать не намерены.
Я никому ничего не должен. Ветка о недвижимости Киева, а не о том, как сохранить деньги!
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reus
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Додано: Нед 29 січ, 2023 15:16
reus написав: vitaliian написав:
Так так понимаю, ваши "много способов" вы здесь раскрывать не намерены.
Я никому ничего не должен. Ветка о недвижимости Киева, а не о том, как сохранить деньги!
Разговор о преимуществах сохранения денег в недвижимости. Чтобы их оценить, нужно сравнить все варианты. Иначе получается разговор слепого с глухонемым.
Я вам и не говорил что вы должны. По сути я уточнил, ожидать ли раскрытия темы, или верить на слово.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 29 січ, 2023 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Нед 29 січ, 2023 15:17
В Свитлопарке, который изначально неликвид, сошли с ума
1-комнатные
28 — 44 м²
от 1.82 млн грн
47 500 — 72 000 грн/м²(данные ЛУН)
Это в секции, которая только начала строится( и которая, естественно, с такой ценой и не будет построена). Это при том, что по Киеву полно вариантов возле метро от 35тыс с большей степенью готовности.
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Damien
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1
Додано: Нед 29 січ, 2023 15:21
Кто будет в Вене рекомендую поиграться с пивом и колбасками, и подобрать себе пару на будень или праздничный день.
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Grand Touring
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Додано: Нед 29 січ, 2023 15:42
Grand Touring написав:
Кто будет в Вене рекомендую поиграться с пивом и колбасками, и подобрать себе пару на будень или праздничный день.
С колбасками не игрался, а вот со штруделями в Ховбурге вполне👍
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Bolt
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Додано: Нед 29 січ, 2023 15:42
vitaliian написав: reus написав: vitaliian написав:
Так так понимаю, ваши "много способов" вы здесь раскрывать не намерены.
Я никому ничего не должен. Ветка о недвижимости Киева, а не о том, как сохранить деньги!
Разговор о преимуществах сохранения денег в недвижимости. Чтобы их оценить, нужно сравнить все варианты. Иначе получается разговор слепого с глухонемым.
Я вам и не говорил что вы должны. По сути я уточнил, ожидать ли раскрытия темы, или верить на слово.
Я знаю много способов, как заработать и сохранить деньги, но увы, все они на сегодня не касаются РН Киева! Раскрытия темы не будет т. к. у меня нет желания и это оффтоп! Я не заставляю вам мне верить, никто не запрещает вам хранить деньги в дешевеющем и рисковом активе!
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reus
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Додано: Нед 29 січ, 2023 15:50
reus написав:
Я знаю много способов, как заработать и сохранить деньги, но увы, все они на сегодня не касаются РН Киева! Раскрытия темы не будет т. к. у меня нет желания и это оффтоп!
жаль, целый мир миллионеров, которые играются как дети в сейфы и банковские счета, могли бы быть вам благодарны за ценные уроки. Хорошо что вспомнили что зарабатываете, приятно расширили тему, раскрытыя которой конечно не будет.
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vitaliian
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Додано: Нед 29 січ, 2023 15:57
vitaliian написав: reus написав:
Я знаю много способов, как заработать и сохранить деньги, но увы, все они на сегодня не касаются РН Киева! Раскрытия темы не будет т. к. у меня нет желания и это оффтоп!
жаль, целый мир миллионеров, которые играются как дети в сейфы и банковские счета, могли бы быть вам благодарны за ценный уроки.
Тема ветки "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"
В Украине идет полномасштабная война и теми инструментами, которыми пользуются за рубежом у нас пользоваться сейчас рискованно.
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reus
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Додано: Нед 29 січ, 2023 16:00
reus написав:
Тема ветки "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"
В Украине идет полномасштабная война и теми инструментами, которыми пользуются за рубежом у нас пользоваться сейчас рискованно
это как прийти в церковь и сказать "у нас сейчас война и ваш Бог, который вас не защищает, нафиг никому не впал". Ага. Допустим Все согласны. А зачем приходили?
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_Klim
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