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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10661106621066310664
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 16:04

  vitaliian написав:
  reus написав:Тема ветки "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?"
В Украине идет полномасштабная война и теми инструментами, которыми пользуются за рубежом у нас пользоваться сейчас рискованно
это как прийти в церковь и сказать "у нас сейчас война и ваш Бог, который вас не защищает, нафиг никому не впал". Ага. Допустим Все согласны. А зачем приходили?

Я пришел, чтобы поделится своим мнением о РН Киева. А если вы пришли за чем-то другим, то вы ошиблись веткой!
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 16:07

  reus написав:чтобы поделится своим мнением о РН Киева
при этом вы не предложили ничего лучше. Из чего следует что риски кржн конечно выросли, но рисковость остальных инструментов вообще зашкаливает.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 16:07

  reus написав:
  Прохожий написав:
  reus написав: А причем тут стоимость земли? Земля принадлежит городу. Заработают местная власть и застройщик (там будет типа сквер, потом продадут землю и застроят). Потерпевшим предложили в качестве компенсации или квартиру в дупе Киева или деньги (согласно оценки, которая может отличаться от рыночной на 50% не в пользу владельца)

это не более чем ваши фантазии

Владельцам квартир в разрушенном доме, расположенном в Шевченковском районе Киева, предложили переехать в другую новостройку, но на Левом берегу возле Красного Хутора. Жители отказываются переезжать на окраины и просят заняться ремонтом хотя бы уцелевшей части дома, пережившего две войны. © https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/a ... evyj-bereh

Згодом міська влада вирішуватиме подальшу доля будівлі: знести його, перетворити на сквер пам’яті

На сьогодні місто запропонувало власникам втрачених квартир два шляхи вирішення питання. Перший — їм дадуть взамін квартири у новобудові, однак не в Шевченківському районі, а у Дарницькому.

Другий варіант — провести оцінку помешкання у тому стані, в якому воно було до атаки дрона, і виплатити мешканцям повну суму за втрачене житло. Її визначатимуть спеціалісти з оцінки нерухомості

https://vechirniy.kyiv.ua/news/73426/

Большинство украинских владельцев квартир являются лишь собственниками воздуха между стенами?
Если вы владеете квартирой, это еще не значит, что земля под домом тоже ваша. Если власти не примут решение о закреплении земли за владельцами многоквартирных домов, никто не сможет гарантировать сохранность жилья.

https://investhelp.com.ua/ua/content/bo ... ha-mezhdu-

Компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье будут определять комиссии при органах местного самоуправления
https://ru.interfax.com.ua/news/economic/823783.html
Щодо затвердження порядку безоплатної передачі земельних ділянок у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку зазначимо, що на сьогодні Кабінет міністрів України досі не затвердив вказаний нормативно-правовий акт.

Враховуючи активну пропаганду створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, здавалося б, законодавець передбачить спрощений порядок оформлення прав на земельні ділянки такими об’єднанням. Проте на сьогодні не тільки спрощений, а й жодний порядок не розроблений. Тож на сьогодні ОСББ може оформити земельну ділянку або в оренду, або в постійне користування.
https://sud.ua/ru/news/publication/1409 ... m-budinkom
На сегодня юристы (причем крутые адвокаты) моего ОСББ больше 2-х лет пытаются оформить землю под нашим домом, пока это может, растянутся на долгие годы. Я Вы тут рассказываете о собственниках земли на Жилянской, где наверняка, даже ОСББ не создано. :mrgreen:
Да, и самое главное оценка стоимости квартиры может отличаться на 50%. Это я вам говорю, как человек, который много раз с этим сталкивался на практике. Какой-то карманный оценщик оценит ниже рынка, а власти скажут, если не нравится, езжай в дупу Киева жить! На сколько я понимаю, то на сегодня четкий механизм законом не определен, поэтому местные власти сами рулят.

Я поставил под сомнение ОДНУ вашу фразу
вы вывалили простыню в которой НИГДЕ нет упоминания о "оценочной стоимости в 50% от рыночной"
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 16:13

  vitaliian написав:
  reus написав:чтобы поделится своим мнением о РН Киева
при этом вы не предложили ничего лучше. Из чего следует что риски кржн конечно выросли, но рисковость остальных инструментов вообще зашкаливает.

Я не обязан никому ничего предлагать! Если вы не знаете и не пользуетесь другими инструментами, то это ваша проблема. Покупайте дешевеющий и рисковый актив лично я не против!
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 16:22

  Прохожий написав:Я поставил под сомнение ОДНУ вашу фразу
вы вывалили простыню в которой НИГДЕ нет упоминания о "оценочной стоимости в 50% от рыночной"
слиФФ засчитан

На сегодня законом не определен порядок компенсации, поэтому возможны злоупотребления. Лично я столкнулся с тем, что оценка одного и того же объекта может отличатся на 50% Поэтому власти могут воспользоваться и предложить компенсацию на 50% ниже рыночной! Так понятней? С учетом того, что власти Киева предлагают взамен квартиры в дупе (которые не являются эквивалентом потерянного жилья), то моя версия вполне реальна! Посмотрим, как будут развиваться события дальше.
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 16:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

reus написав:
  beee написав:Знакомый с сумкой денег объездил всю ЗУ. После возвращения, деокупации Киева, осенью у него их вынесли из сейфа квартиры.
Рисков ноль, проверено.

А зачем он держал в сейфе квартиры? Есть много способов сохранить деньги. Было бы желание и немного мозгов!
Я весь во внимании
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 16:34

  vitaliian написав:
  reus написав:чтобы поделится своим мнением о РН Киева
при этом вы не предложили ничего лучше. Из чего следует что риски кржн конечно выросли, но рисковость остальных инструментов вообще зашкаливает.

Закопать
https://coub.com/view/26fwy0
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 16:36

  beee написав:
reus написав:
  beee написав:Знакомый с сумкой денег объездил всю ЗУ. После возвращения, деокупации Киева, осенью у него их вынесли из сейфа квартиры.
Рисков ноль, проверено.

А зачем он держал в сейфе квартиры? Есть много способов сохранить деньги. Было бы желание и немного мозгов!
Я весь во внимании

А я весь во внимании, почему я должен рассказывать? Тем более что это не тема ветки!
Я делюсь своими мыслями, что недвижимость на сегодня, это дешевеющий и рисковый актив! Как кто будет распоряжаться своими деньгами, это их личное дело. Если не знают, или им недоступны другие варианты и считают, что недвига Киева ок., то я никого не отговариваю! Мне тут недавно рассказывали, что за 295к.ойро можно только 100 м. кв. земли купить в дупе Дублина, а когда я дал реальную ссылку на объект, то меня тут тапочками пытались забросать, что Ирландия это отстой и т. д. :D Поэтому думайте сами, решайте сами(с) как распоряжаться своими деньгами!
Востаннє редагувалось reus в Нед 29 січ, 2023 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 16:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

reus написав:
  beee написав:Знакомый с сумкой денег объездил всю ЗУ. После возвращения, деокупации Киева, осенью у него их вынесли из сейфа квартиры.
Рисков ноль, проверено.

А зачем он держал в сейфе квартиры? Есть много способов сохранить деньги. Было бы желание и немного мозгов!Я весь во внимании
А я весь во внимании, почему я должен рассказывать? Тем более что это не тема ветки!
Я делюсь своими мыслями, что недвижимость на сегодня, это дешевеющий и рисковый актив! Как кто будет распоряжаться своими деньгами, это их личное дело. Если не знают, или им недоступны другие варианты и считают, что недвига Киева ок., то я никого не отговариваю!



Ну не рассказывай. Я совета не просил. Мне всё равно.
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 16:44

  reus написав:
  beee написав:
reus написав:А зачем он держал в сейфе квартиры? Есть много способов сохранить деньги. Было бы желание и немного мозгов!
Я весь во внимании

А я весь во внимании, почему я должен рассказывать? Тем более что это не тема ветки!
Я делюсь своими мыслями, что недвижимость на сегодня, это дешевеющий и рисковый актив! Как кто будет распоряжаться своими деньгами, это их личное дело. Если не знают, или им недоступны другие варианты и считают, что недвига Киева ок., то я никого не отговариваю!

Такое впечатление, что в какую-то увлекательно схему инвестирования типа МММ завлекаете. 😉😎
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