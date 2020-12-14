Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Тема ветки "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?" В Украине идет полномасштабная война и теми инструментами, которыми пользуются за рубежом у нас пользоваться сейчас рискованно
это как прийти в церковь и сказать "у нас сейчас война и ваш Бог, который вас не защищает, нафиг никому не впал". Ага. Допустим Все согласны. А зачем приходили?
Я пришел, чтобы поделится своим мнением о РН Киева. А если вы пришли за чем-то другим, то вы ошиблись веткой!
reus написав: А причем тут стоимость земли? Земля принадлежит городу. Заработают местная власть и застройщик (там будет типа сквер, потом продадут землю и застроят). Потерпевшим предложили в качестве компенсации или квартиру в дупе Киева или деньги (согласно оценки, которая может отличаться от рыночной на 50% не в пользу владельца)
Большинство украинских владельцев квартир являются лишь собственниками воздуха между стенами?
Если вы владеете квартирой, это еще не значит, что земля под домом тоже ваша. Если власти не примут решение о закреплении земли за владельцами многоквартирных домов, никто не сможет гарантировать сохранность жилья.
Компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье будут определять комиссии при органах местного самоуправления https://ru.interfax.com.ua/news/economic/823783.html Щодо затвердження порядку безоплатної передачі земельних ділянок у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку зазначимо, що на сьогодні Кабінет міністрів України досі не затвердив вказаний нормативно-правовий акт.
Враховуючи активну пропаганду створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, здавалося б, законодавець передбачить спрощений порядок оформлення прав на земельні ділянки такими об’єднанням. Проте на сьогодні не тільки спрощений, а й жодний порядок не розроблений. Тож на сьогодні ОСББ може оформити земельну ділянку або в оренду, або в постійне користування. https://sud.ua/ru/news/publication/1409 ... m-budinkom На сегодня юристы (причем крутые адвокаты) моего ОСББ больше 2-х лет пытаются оформить землю под нашим домом, пока это может, растянутся на долгие годы. Я Вы тут рассказываете о собственниках земли на Жилянской, где наверняка, даже ОСББ не создано. Да, и самое главное оценка стоимости квартиры может отличаться на 50%. Это я вам говорю, как человек, который много раз с этим сталкивался на практике. Какой-то карманный оценщик оценит ниже рынка, а власти скажут, если не нравится, езжай в дупу Киева жить! На сколько я понимаю, то на сегодня четкий механизм законом не определен, поэтому местные власти сами рулят.
Я поставил под сомнение ОДНУ вашу фразу вы вывалили простыню в которой НИГДЕ нет упоминания о "оценочной стоимости в 50% от рыночной" слиФФ засчитан
Прохожий написав:Я поставил под сомнение ОДНУ вашу фразу вы вывалили простыню в которой НИГДЕ нет упоминания о "оценочной стоимости в 50% от рыночной" слиФФ засчитан
На сегодня законом не определен порядок компенсации, поэтому возможны злоупотребления. Лично я столкнулся с тем, что оценка одного и того же объекта может отличатся на 50% Поэтому власти могут воспользоваться и предложить компенсацию на 50% ниже рыночной! Так понятней? С учетом того, что власти Киева предлагают взамен квартиры в дупе (которые не являются эквивалентом потерянного жилья), то моя версия вполне реальна! Посмотрим, как будут развиваться события дальше.
beee написав:Знакомый с сумкой денег объездил всю ЗУ. После возвращения, деокупации Киева, осенью у него их вынесли из сейфа квартиры. Рисков ноль, проверено.
А зачем он держал в сейфе квартиры? Есть много способов сохранить деньги. Было бы желание и немного мозгов!
Я весь во внимании
А я весь во внимании, почему я должен рассказывать? Тем более что это не тема ветки! Я делюсь своими мыслями, что недвижимость на сегодня, это дешевеющий и рисковый актив! Как кто будет распоряжаться своими деньгами, это их личное дело. Если не знают, или им недоступны другие варианты и считают, что недвига Киева ок., то я никого не отговариваю! Мне тут недавно рассказывали, что за 295к.ойро можно только 100 м. кв. земли купить в дупе Дублина, а когда я дал реальную ссылку на объект, то меня тут тапочками пытались забросать, что Ирландия это отстой и т. д. Поэтому думайте сами, решайте сами(с) как распоряжаться своими деньгами!
Востаннє редагувалось reus в Нед 29 січ, 2023 16:44, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Знакомый с сумкой денег объездил всю ЗУ. После возвращения, деокупации Киева, осенью у него их вынесли из сейфа квартиры. Рисков ноль, проверено.
А зачем он держал в сейфе квартиры? Есть много способов сохранить деньги. Было бы желание и немного мозгов!Я весь во внимании А я весь во внимании, почему я должен рассказывать? Тем более что это не тема ветки! Я делюсь своими мыслями, что недвижимость на сегодня, это дешевеющий и рисковый актив! Как кто будет распоряжаться своими деньгами, это их личное дело. Если не знают, или им недоступны другие варианты и считают, что недвига Киева ок., то я никого не отговариваю!
Ну не рассказывай. Я совета не просил. Мне всё равно.
reus написав:А зачем он держал в сейфе квартиры? Есть много способов сохранить деньги. Было бы желание и немного мозгов!
Я весь во внимании
А я весь во внимании, почему я должен рассказывать? Тем более что это не тема ветки! Я делюсь своими мыслями, что недвижимость на сегодня, это дешевеющий и рисковый актив! Как кто будет распоряжаться своими деньгами, это их личное дело. Если не знают, или им недоступны другие варианты и считают, что недвига Киева ок., то я никого не отговариваю!
Такое впечатление, что в какую-то увлекательно схему инвестирования типа МММ завлекаете. 😉😎