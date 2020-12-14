reus написав:

Прохожий написав: reus написав: А причем тут стоимость земли? Земля принадлежит городу. Заработают местная власть и застройщик (там будет типа сквер, потом продадут землю и застроят). Потерпевшим предложили в качестве компенсации или квартиру в дупе Киева или деньги (согласно оценки, которая может отличаться от рыночной на 50% не в пользу владельца) А причем тут стоимость земли? Земля принадлежит городу. Заработают местная власть и застройщик (там будет типа сквер, потом продадут землю и застроят). Потерпевшим предложили в качестве компенсации или квартиру в дупе Киева или деньги (

это не более чем ваши фантазии это не более чем ваши фантазии



Згодом міська влада вирішуватиме подальшу доля будівлі: знести його, перетворити на сквер пам’яті

На сьогодні місто запропонувало власникам втрачених квартир два шляхи вирішення питання. Перший — їм дадуть взамін квартири у новобудові, однак не в Шевченківському районі, а у Дарницькому.

Другий варіант — провести оцінку помешкання у тому стані, в якому воно було до атаки дрона, і виплатити мешканцям повну суму за втрачене житло. Її визначатимуть спеціалісти з оцінки нерухомості

Если вы владеете квартирой, это еще не значит, что земля под домом тоже ваша. Если власти не примут решение о закреплении земли за владельцами многоквартирных домов, никто не сможет гарантировать сохранность жилья.

Щодо затвердження порядку безоплатної передачі земельних ділянок у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку зазначимо, що на сьогодні Кабінет міністрів України досі не затвердив вказаний нормативно-правовий акт.Враховуючи активну пропаганду створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, здавалося б, законодавець передбачить спрощений порядок оформлення прав на земельні ділянки такими об’єднанням.. Тож на сьогодні ОСББ може оформити земельну ділянку або в оренду, або в постійне користування.На сегодня юристы (причем крутые адвокаты) моего ОСББ больше 2-х лет пытаются оформить землю под нашим домом, пока это может, растянутся на долгие годы. Я Вы тут рассказываете о собственниках земли на Жилянской, где наверняка, даже ОСББ не создано.Да, и самое главное оценка стоимости квартиры может отличаться на 50%. Это я вам говорю, как человек, который много раз с этим сталкивался на практике. Какой-то карманный оценщик оценит ниже рынка, а власти скажут, если не нравится, езжай в дупу Киева жить! На сколько я понимаю, то на сегодня четкий механизм законом не определен, поэтому местные власти сами рулят.